Caldo | 10 consigli salvavita per l’estate

Esplosa la bulldog-mania : ecco i consigli per proteggere i cani dal Caldo [INFOGRAFICA] : A parlare sono i numeri: con oltre 2.000 esemplari censiti in Italia, è Esplosa la bulldog-mania. Ma il tenero bulldog francese, protagonista anche dell’ultimo spot ‘Non vedrai l’ora di rimanere a casa’ dei climatizzatori Hitachi che impazza sul web, ha un acerrimo nemico: il caldo. ecco allora i consigli di Hitachi per proteggere i cani dal caldo. I bulldog francesi censiti in Italia da Enci – Ente Nazionale Cinofilia Italiana ...

In vacanza con gli amici a quattro zampe : attenzione a Caldo e leishmaniosi - ecco tutti i consigli per partire sereni con i propri animali : Zecche, pulci, leishmaniosi, colpi di calore, ingestione di sostanze pericolose. E’ arrivata l’estate e si avvicinano le vacanze ma non dimentichiamo i nostri amici a quattro zampe. Non sono poche, infatti, le precauzioni da prendere prima di partire con gli animali domestici ed è bene fare attenzione a possibili ‘nemici’ a volte sottovalutati. “Le vacanze con i nostri animali – spiega Marco Melosi, presidente ...

Sopravvivere alle notti estive : 10 consigli per dormire bene anche con il Caldo : L’estate è finalmente arrivata! Bel tempo significa giornate di sole, attività all’aria aperta, vacanze, aperitivi, grigliate, relax e, ovviamente, caldo! Purtroppo, con l’innalzarsi delle temperature, l’afa e l’umidità notturna, diventa difficile addormentarsi e godere di un buon sonno ristoratore. Ci si rigira nel letto nel tentativo di addormentarsi, ma il caldo non dà tregua. In nostro soccorso arriva, però, l’esperto del benessere ...