Calderone : “Il lavoro non si crea con le norme - intervenire sul costo” : Milano, 28 giu. (Labitalia) – Nella convinzione che “il lavoro non si fa con le norme” e che sia necessario “partire dalle esigenze di oggi”, come quella dei “tanti giovani alla finestra”, ha preso il via a Milano il Festival del lavoro 2018. Secondo Marina Calderone, presidente del Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro, è necessario ripartire dalle “politiche ...