Calciomercato Roma | il giovane Bianda arrivato in città | oggi visite e firma

Calciomercato Roma - stretta finale per Berardi : Altro rilancio del club giallorosso per l'esterno calabrese: offerti al Sassuolo 25 milioni più qualche contropartita tecnica. Manolas verso la permanenza: no a Inter e Chelsea

Calciomercato Roma - il giovane Bianda arrivato in città : giovedì visite e firma : E sono dieci. Il direttore sportivo Monchi è scatenato e sul mercato la Roma è pronta a ufficializzare il suo decimo colpo estivo. Dopo l'acquisto di Pastore ci sarà quello di William Bianda, il più ...

Calciomercato Roma - più vicino il colpo Berardi : le contropartite : La trattativa tra Roma e Sassuolo sembra ormai alla stretta finale e, riporta la 'Gazzetta dello Sport', gli agenti del giocatore starebbero già discutendo i dettagli del nuovo contratto con la ...

Calciomercato Roma - arriva anche Berardi : Di Francesco può contare su una rosa pazzesca [FOTO] : Calciomercato Roma – E’ una Roma scatenata quella che si prepara per l’inizio del nuovo campionato, i giallorossi sono reduci da una stagione molto importante in Serie A ed anche e soprattutto in Champions League, adesso l’obiettivo è quello di alzare l’asticella. Le prime mosse sono state veramente importanti, Marcano, Santon e Bianda in difesa, Coric, Cristante, Zaniolo e Pastore a centrocampo, in attacco Kluivert ...

Calciomercato Roma - il Pastore Day : 'Scelta facile - questa è la mia rivincita' : Non c'è squadra al mondo che può parlare di giocatori incedibili". Monchi: "Alisson? Non abbiamo ricevuto offerte" Guarda tutti i video Monchi: "Non faccio rivoluzioni, ma il meglio per la squadra" "...

Calciomercato Roma : Monchi blinda Manolas e Pellegrini : “Siamo contenti di quanto fatto finora” e per quanto riguarda Manolas e Pellegrini “siamo tranquilli, sono al 100% della Roma”. Così il ds della Roma Monchi durante la conferenza stampa di presentazione di Javier Pastore sul mercato del club giallorosso. “Il mio lavoro di ds è quello di far trovare all’allenatore una squadra pronta e una gran parte del lavoro è stata fatta – aggiunge il manager spagnolo ...

Calciomercato Roma - Monchi fa il punto : problemi per Florenzi - le ultime su Manolas e Alisson : “Su Florenzi non è facile”, Monchi fa aumentare le perplessità attorno alla permanenza del terzino in quel di Roma: rinnovo complicato “Aspettiamo che finisca il Mondiale ma fino ad oggi non è arrivata nessuna offerta per Alisson. Il mio lavoro è pensare ad oggi, e al mio telefono non sono arrivato offerte. Devo lavorare con la realtà”. Il direttore sportivo della Roma, Monchi, fa il punto della situazione sul mercato ...

Calciomercato - 'Grazie Radja' - l'omaggio della Roma a Nainggolan è da brividi : "Non credete che io non stia male". E non ditelo a loro, ai tifosi e alla Roma, a cui mancherà tantissimo uno dei migliori centrocampisti in Europa. Nainggolan all'Inter ora è ufficiale, ma sui social ...

NAINGGOLAN ALL'INTER : È UFFICIALE/ Calciomercato - accordo con la Roma : contratto fino al 2022!

Manolas all'Inter?/ Calciomercato Roma - Spalletti sfida il Chelsea per il difensore greco

Calciomercato : Nainggolan-Inter - Pastore-Roma e l'entusiasmo - l'acquisto più importante : Finora sicuramente non ci si può lamentare di questo mercato, anche se incastonato fra un FFP e le partite del Mondiale. Anche se in Italia ci siamo abituati ad essere una terra di frontiera dove i ...

Calciomercato Roma - ecco Pastore : il Flaco è atterrato a Ciampino - martedì le visite mediche : Un Flaco per la Roma. Salutato Nainggolan, diventato un nuovo giocatore dell'Inter , i giallorossi sono pronti a ufficializzare l'acquisto di Javier Pastore, tornato in Italia dopo sette anni , e 269 ...

Santon alla Roma / Calciomercato - visite mediche completate : ora deve conquistare gli scettici