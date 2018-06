Calciomercato Milan | la sentenza dell’Uefa non ferma i rossoneri | preso Halilovic

Milan - Fassone “conferma” : dopo la sentenza Uefa - Calciomercato ridimensionato ed addii importanti : Milan, dopo la sanzione dell’Uefa, il club avrà ripercussioni notevoli anche in ambito calciomercato, come rivelato dall’ad Fassone Milan, la sanzione dell’Uefa è arrivata: un anno senza poter partecipare alle coppe europee. Adesso il calciomercato del club rossonero verrà pesantemente ridimensionato, come dichiarato a più riprese dall’amministratore delegato Fassone, il quale ha detto giorni fa che esiste un ‘piano ...

Calciomercato : fuggi fuggi dal Milan - Manchester su Bonucci [DETTAGLI] : Calciomercato– Con la sentenza arrivata poco fa, il Milan deve fare i conti con l’interesse di una grande del calcio inglese e mondiale per il suo capitano. Secondo Yahoo Sport UK, infatti, il Manchester United punta su Leonardo Bonucci per rinforzare la difesa. Il centrale rossonero e della Nazionale, colpo di mercato nella scorsa stagione quando il Diavolo lo strappo’ alla Juventus, e’ un vecchio pallino di Pep ...

Calciomercato Sampdoria - blitz Giampaolo-Osti-Sabatini a Milano : ecco i nomi in cima alla lista dei doriani : Dopo aver avuto il via libera di Marco Giampaolo, la Sampdoria si è buttata a capofitto su Antonino La Gumina del Palermo e Seko Fofana dell’Udinese Il mercato della Sampdoria è iniziato, il blitz andato in scena ieri a Milano tra Giampaolo, Osti e Sabatini ha dato il via alle trattative per quei giocatori inseriti all’interno di una lista ben precisa. Una volta ottenuto il via libera dell’allenatore, sono partite le operazione ...

Calciomercato - le giornate di Milano : fra attese e speranze : I due soggetti in questione sono imprenditori di successo che hanno investito nello sport negli Usa e si sentono pronti per l'avventura italiana. La facce nerazzurre invece sono molto più rilassate e ...

Calciomercato Inter - si pensa ad un clamoroso scambio con il Milan : non solo Nainggolan - nuovo scatto per il centrocampo : Calciomercato Inter – Inter show sul Calciomercato, i nerazzurri stanno costruendo una squadra veramente forte per la prossima stagione. Dopo gli arrivi di De Vrij, Asamoah e Lautaro Martinez, l’Inter ha piazzato il grande colpo: Radja Nainggolan, un affare anche dal punto di vista economico. E non è finita, sempre per il centrocampo vicinissimo anche Moussa Dembelé. Clamorosa mossa anche per l’attacco, secondo quanto riporta ...

Calciomercato Inter - clamoroso interesse per Suso : il Milan chiede in cambio un big nerazzurro : L’Inter ha messo gli occhi su Suso, incontrando l’agente del calciatore per chiedere informazioni sulla fattibilità dell’operazione: i rossoneri chiedono Brozovic o Perisic Una clamorosa ipotesi di mercato prende corpo sull’asse Inter-Milan, i nerazzurri infatti hanno messo gli occhi su Suso. C’è già stato un incontro tra Ausilio e l’agente del calciatore Lucci, utile a capire la fattibilità di ...

Nainggolan all'Inter/ Ultime notizie - alla Roma Santon e Zaniolo : il belga cerca casa a Milano (Calciomercato) : Nainggolan all'Inter, calciomercato: alla Roma oltre ai soldi dovrebbero andare anche il terzino Davide Santon e il giovane trequartista ex Entella Nicolò Zaniolo. Stavolta ci siamo davvero.(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 08:06:00 GMT)

Calciomercato Inter - tentativo per Suso del Milan : contatti con l'agente : In attesa di chiudere definitivamente la trattativa con la Roma per Radja Nainggolan, l'Inter lavora anche per regalare a Luciano Spalletti un nuovo esterno offensivo. E l'ultimo, clamoroso nome per ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : colpi di scena Juve e Atalanta - grande innesto Roma - si muove il Milan : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – Dopo la grande stagione disputata, l’Atalanta inizia a prepare il prossimo campionato con l’obiettivo di costruire una squadra ancora più forte ed in grado di lottare per importanti traguardi. In particolar modo la dirigenza si sta muovendo intensamente nelle ultime ore sul mercato, mossa a sorpresa. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ inserimento per il centrocampista della ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Milan - occhi su Colombia-Giappone e Polonia-Senegal : Calciomercato Milan – Il Milan è in Russia per seguire con molta attenzioni i Mondiali del 2018, l’intenzione di Gattuso e Mirabelli è quella di non sbagliare le mosse per la prossima stagione e costruire una squadra molto competitiva. Secondo indiscrezioni riportate da CalcioWeb occhi puntati su Colombia-Giappone, l’obiettivo è Falcao anche se la momento il calciatore in pole per l’attacco rossonero può essere ...