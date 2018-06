Calciomercato Inter | ulteriori passi avanti nella notte per Politano | gli aggiornamenti

Calciomercato Inter - Politano più vicino : i dettagli della trattativa : L'Inter è scatenata. Nerazzurri attivissimi sul mercato e non accennano a fermarsi. Dopo aver ufficializzato il colpo Nainggolan, nel pomeriggio di mercoledì è arrivato anche l'annuncio dell'acquisto ...

Calciomercato - il padre di Rafinha : 'Inter - tempo scaduto. Offerte anche dalla Serie A' : Peccato, sarebbe stato importante giocare in Europa con l'Inter dopo averla conquistata sul campo", le parole rilasciate alla Gazzetta dello Sport da Mazinho, papà e agente di Rafinha. Nessun ...

Calciomercato Inter - si completa il puzzle in attacco : ecco Politano : Calciomercato Inter – Inter attivissima in queste ultime ore di Calciomercato, i nerazzurri non si fermano all’arrivo dell’ex Roma Radja Nainggolan, nelle ultime ore altra mossa che completa il puzzle in attacco. Nel 4-2-3-1 che ha mente il tecnico Luciano Spalletti, Perisic sulla sinistra, Nainggolan dietro la punta Icardi e sulla destra… Politano. E’ praticamente quasi fatta per il calciatore del Sassuolo, accordo ...

Calciomercato Inter – Non solo Nainggolan - Spalletti vuole altri due esterni : quasi fatta per Politano : Il mercato dell’Inter non si ferma solo all’arrivo di Nainggolan, il club nerazzurro ha accelerato per Politano e continua a seguire Malcom-- Mercato dell’Inter in fermento, l’arrivo di Nainggolan non ha saziato il club di Suning che adesso fa sul serio per altri due obiettivi. Il primo è Matteo Politano, esterno offensivo del Sassuolo che tanto piace a Spalletti. Nelle ultime ore i nerazzurri hanno accelerato pesantemente, incontrando il club ...

Calciomercato - il Napoli interessato ad un ex Inter : Calciomercato– Il Napoli si aggiunge alla lista delle squadre italiane Interessate a Mateo Kovacic. Dopo Juventus e Roma, anche il club azzurro, scrive ‘Marca’, e’ pronto a fare un’offerta per arrivare al centrocampista croato del Real Madrid, che nell’estate del 2015 lo pago’ 30 milioni di euro per prelevarlo dall’Inter, su espressa richiesta di Rafa Benitez che lo aveva apprezzato a Milano. Lo ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Juventus - altra clamorosa beffa all’Inter? Non solo Cancelo - occhi su Rafinha : La Juventus è letteralmente scatenata nelle ultime ore di Calciomercato, la dirigenza lavora sul mercato con l’obiettivo di costruire una squadra ancora più forte da consegnare al tecnico Massimiliano Allegri. Dopo l’arrivo di Emre Can è stata chiusa un’altra importante trattativa, stiamo parlando di Cancelo dal Valencia, operazione da circa 40 milioni di euro. --In attesa di un centrale da regalare al tecnico bianconero l’obiettivo della ...

NAINGGOLAN ALL'INTER : È UFFICIALE - accordo con la Roma : contratto fino al 2022! Calciomercato, accordo raggiunto con la Roma, il Ninja ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2022 con il club meneghino

Manolas all'Inter? Calciomercato Roma, ultime notizie: Luciano Spalletti punta il difensore greco, da battere la concorrenza del Chelsea di Maurizio Sarri

Calciomercato Inter - Rafinha : 'Esperienza spettacolare - con la Champions ero convinto che sarei rimasto...' : Un impatto incredibile ed un apporto determinante per la qualificazione dell'Inter in Champions League nella passata stagione, ma nonostante la conquista dell'obiettivo l'avventura di Rafinha con la ...

Calciomercato Inter - Candreva resta... con Suso? : A partire da chi è già in rosa come Antonio Candreva , che secondo il 'Corriere dello Sport' rimarrà in nerazzurro dopo aver firmato il rinnovo ormai imminente. Parallelamente va avanti la rincorsa a ...

Inter - Joao Mario fondamentale per il Calciomercato : ecco l’idea di Ausilio : Joao Mario diventa l’uomo chiave del calciomercato dell’Inter, una situazione quasi paradossale per il centrocampista portoghese Sembrava impossibile, ma Joao Mario diventerà importantissimo per l’Inter durante questa estate. Come? Piero Ausilio ha due idee in mente per come poter usare il calciatore portoghese. Trattenerlo è fuori discussione dato che il calciatore ha fatto sapere di non voler rimanere alla base nerazzurra. ...

Calciomercato : Nainggolan-Inter - Pastore-Roma e l'entusiasmo - l'acquisto più importante : Finora sicuramente non ci si può lamentare di questo mercato, anche se incastonato fra un FFP e le partite del Mondiale. Anche se in Italia ci siamo abituati ad essere una terra di frontiera dove i ...

Calciomercato Inter : Nainggolan a cena con i vertici dell’Inter : Calciomercato Inter- La prima lunga giornata di Radja Nainggolan a Milano, nella nuova veste nerazzurra, dopo le visite e la firma si è conclusa in un ristorante del capoluogo meneghino per una cena di benvenuto. Presenti il Chairman dell’Inter Zhang Jindong, l’ad Alessandro Antonello, il ds Piero Ausilio, il Chief Football Operations Officer, Giovanni Gardini, il tecnico Luciano Spalletti e, ovviamente, il neo acquisto. Una serata ...