Calcio | Giochi del Mediterraneo 2018 | Italia-Grecia 3-0 | gli Azzurrini volano in Finale!

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : ORO GWEND - Italia in finale nel Calcio! Ma la Spagna recupera nel medagliere… : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi giovedì 28 giugno si preannuncia davvero scoppiettante, lo spettacolo non mancherà a Tarragona (Spagna) dove entrerà nel vivo la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Ci sarà davvero da divertirsi e l’Italia vuole subito fare la voce grossa: da veri Imperatori di questa manifestazione, gli azzurri cercheranno di ...

Calcio - Giochi del Mediterraneo 2018 : il tabellone delle semifinali. L’Italia sfiderà la Grecia. Programma - date e orari : L’Italia si è qualificata alle semifinali del torneo di Calcio maschile ai Giochi del Mediterraneo 2018, competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Gli azzurri hanno vinto il girone con Marocco e Libano, garantendosi così la sfida contro la Grecia: la nostra Nazionale U18 ha tutte le carte in regola per sconfiggere gli ellenici e garantirsi l’atto conclusivo contro la vincente dell’altra ...

Calcio - Giochi del Mediterraneo 2018 : la Grecia batte la Francia e completa il lotto delle semifinaliste : Ultima giornata della fase a gruppi del torneo di Calcio a Tarragona, sede dei Giochi del Mediterraneo. Oggi sono state decise le quattro semifinaliste ed una di queste è l’Italia, che ha battuto la Libia per 6-0 vincendo di conseguenza il gruppo B. Era quello che gli azzurri dovevano fare, ovvero vincere e farlo con parecchi gol di scarto per superare il Marocco e prendersi il primo posto e così è stato. Scatenato Davide Merola con tre ...

Calcio - Giochi del Mediterraneo 2018 : Italia-Libia 6-0. Azzurri a gonfie vele in semifinale - tripletta di Merola : Serviva una vittoria con due reti di scarto, è arrivato un punteggio tennistico: ai Giochi del Mediterraneo la nazionale italiana di Calcio Under 18 ha sconfitto i pari età della Libia per 6-0 vincendo il Gruppo B e volando in semifinale. Sugli scudi Davide Merola, autore di una tripletta, completano il quadro dei marcatori Nicola Rauti, una doppietta per lui, e Lorenzo Gavioli. Nel primo tempo l’Italia riesce a sbloccare subito il ...

Calcio - Giochi del Mediterraneo 2018 : tutti i risultati della seconda giornata. La vittoria del Marocco obbliga l’Italia a vincere martedì : Si è svolta quest’oggi la seconda giornata del torneo di Calcio maschile ai Giochi del Mediterraneo 2018, in corso di svolgimento a Tarragona e riservato agli Under 18. Di seguito l’andamento delle tre partite di oggi: GRUPPO A – Spagna-Bosnia Erzegovina 2-1 Dopo aver battuto l’Algeria per 4-1, la Spagna regola anche la Bosnia&Erzegovina per 2-1. Al sesto minuto, sblocca le marcature Abel Ruiz Ortega, attaccante del ...

Calcio - Giochi del Mediterraneo 2018 : la prima giornata si chiude con le vittorie di Spagna e Francia dopo il pareggio dell’Italia : La prima giornata dei Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona è stata caratterizzata dai primi incontri del torneo di Calcio a cui partecipano dieci nazionali under 18 del Mare Nostrum. Oggi si sono giocate le prime partite dei 3 gironi: Italia-Marocco, Francia-Turchia e Algeria-Spagna. Partiamo dalla partita che ci coinvolge maggiormente, nella quale gli azzurrini guidati dal CT Daniele Franceschini hanno pareggiato 2 a 2 contro i campioni in ...

Azzurre travolte dalla Grecia nel volley - Italia-Marocco 2-2 nel Calcio. Bene il tiro con l'arco

Calcio - Giochi del Mediterraneo 2018 - Italia-Marocco 2-2 : pareggio all’esordio per gli azzurrini - segnano Vignato e Merola : La Nazionale di Calcio apre con un pareggio i Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona (Spagna). L’Under 18 guidata da Daniele Franceschini ha pareggiato per 2-2 con i campioni in carica del Marocco la gara inaugurale del Gruppo B. I nordafricani sono andati per due volte in vantaggio, ma gli azzurrini sono stati bravi a reagire ad ottenere un punto importante per la qualificazione. Il Marocco gioca meglio nel primo tempo, trova il vantaggio ...

Italia-Marocco 2-2 nel Calcio. A breve il volley

Italia sotto 1-0 nel Calcio

LIVE Calcio – Italia-Marocco 0-1 - Giochi del Mediterraneo in DIRETTA : azzurri al debutto - serve una vittoria : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Marocco, sfida valida per il Gruppo B del torneo di Calcio ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona (Spagna). La Nazionale Under 18 guidata da Daniele Franceschini non può permettersi passi falsi e deve conquistare subito la vittoria, visto che solo la prima classifica del girone passerà in semifinale. Gli azzurri si troveranno di fronte un avversario da non sottovalutare, visto che i marocchini ...

Tiro con l'arco - Calcio e pallavolo. Italia - vai e vinci!