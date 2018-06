Calcio | Finale Giochi del Mediterraneo 2018 | Italia-Spagna Data | programma | orari e tv

Calcio - Giochi del Mediterraneo 2018 : Italia-Grecia 3-0 - gli Azzurrini volano in Finale! : La Nazionale Italiana di Calcio, allenata da Daniele Franceschini, centra il suo obiettivo e conquista la finale dei Giochi del Mediterraneo 2018 a Tarragona (Spagna). La selezione Under18 ha superato 3-0 la Grecia, grazie alle marcature di Nicola Rauti al 17′, di Davide Merola al 31′, su Calcio di rigore, e di Hans Nicolussi Caviglia al 71′. Una prova di grande qualità della selezione nostrana che così accede all’ultimo ...

Calciomercato Roma - stretta finale per Berardi : Altro rilancio del club giallorosso per l'esterno calabrese: offerti al Sassuolo 25 milioni più qualche contropartita tecnica. Manolas verso la permanenza: no a Inter e Chelsea

I Simpson potrebbero aver predetto la finale dei Mondiali di Calcio 2018 in Russia già nel 1997 : Ormai abbiamo perso il conto di quanti eventi e fenomeni di costume I Simpson avrebbero già predetto nel corso dell'ultimo ventennio, ma sembra che la serie creata da Matt Groening abbia colpito ancora, avendo previsto già due decenni fa quella che potrebbe essere la finale dei Mondiali di calcio 2018. Nel 1997 venne infatti trasmesso "La famiglia Cartridge" ("The Cartridge Family"), quinto episodio della nona stagione della serie, che vedeva ...

Mondiali Calcio Russia 2018 : Giappone-Polonia. I nipponici si giocano le chance di ottavi di finale : Va a decidersi il Girone G dei Mondiali di calcio di Russia 2018 in questa ultima giornata dedicata al turno preliminare. In campo domani alle 16, alla Volgograd Arena, una delle grandi sorprese di queste prime due partite, il Giappone, e forse la delusione più grande del torneo fino ad oggi, la Polonia. Per i nipponici serve una vittoria: gli atleti del Sol Levante si giocano le chance di passaggio del turno. Quattro punti, frutto di una ...

Mondiali di Calcio - Argentina agli ottavi di finale. A segno Messi e Rojo : La giornata calcistica Mondiale di oggi si conclude con un’Argentina che si qualifica agli ottavi di finale al fotofinish: a 5 minuti dal termine dello scontro-qualificazione contro la Nigeria il difensore del Manchester United Marcos Rojo regala all’Albiceleste tre punti pesantissimi che valgono gli ottavi di finale, traguardo che dopo le recenti uscite contro Islanda e Croazia sembrava essere lontano. A segno anche Leo Messi, al centro di ...

Calcio - Giochi del Mediterraneo 2018 : Italia-Libia 6-0. Azzurri a gonfie vele in semifinale - tripletta di Merola : Serviva una vittoria con due reti di scarto, è arrivato un punteggio tennistico: ai Giochi del Mediterraneo la nazionale italiana di Calcio Under 18 ha sconfitto i pari età della Libia per 6-0 vincendo il Gruppo B e volando in semifinale. Sugli scudi Davide Merola, autore di una tripletta, completano il quadro dei marcatori Nicola Rauti, una doppietta per lui, e Lorenzo Gavioli. Nel primo tempo l’Italia riesce a sbloccare subito il ...

Firenze - ai Rossi la finale di Calcio Storico Fiorentino : Roma, , askanews, - Se le sono date "di santa ragione" ma stavolta non ci sono stati infortunati e solo un'espulsione. I Rossi di Santa Maria Novella hanno vinto il Calcio Storico Fiorentino battendo ...

Firenze - i Rossi vincono la finale del Calcio storico - battuti i Verdi 10.5-4 / SPECIALE : Firenze, 24 giugno 2018 - Finisce con il popolo dei Rossi in piazza Santa Croce a festeggiare. Santa Maria Novella vince l'edizione 2018 del calcio storico sconfiggendo i Verdi per dieci cacce e mezzo ...

Calcio donne - la Pink Bari è campione d'Italia Primavera : battuta in finale la Juventus : Contro ogni pronostico le ragazze della Pink Bari hanno conquistato il titolo di campionesse italiane Primavera della stagione 2017/2018 battendo in finale le pari età della Juventus. Allo stadio "Gino Bozzi" di Firenze, davanti ad una discreta cornice di pubblico, si è dunque realizzata una delle più belle pagine di sport del meridione d'Italia, perché mai una squadra del Sud aveva vinto lo scudetto Primavera al femminile. Una straordinaria ...

Calcio : la squadra di Calcio degli ingegneri di Macerata alla fase finale del campionato nazionale : ... che coinvolge circa 1.500 ingegneri provenienti da tutt'Italia, con l'intento - oltre che di propagandare i valori dello sport come momento di sano confronto e aggregazione - di contribuire alla ...

