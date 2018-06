Caccia | le associazioni | “Il Consiglio di Stato conferma la bocciatura del calendario

meteoweb.eu

: RT @glfelicetti: Abbiamo presentato le richieste delle associazioni animaliste a @SergioCosta_min @minambienteIT caccia, zoo, nutrie, IAS..… - amicaxamica : RT @glfelicetti: Abbiamo presentato le richieste delle associazioni animaliste a @SergioCosta_min @minambienteIT caccia, zoo, nutrie, IAS..… - annalisakb : RT @glfelicetti: Abbiamo presentato le richieste delle associazioni animaliste a @SergioCosta_min @minambienteIT caccia, zoo, nutrie, IAS..… - Bianca09156262 : RT @glfelicetti: Abbiamo presentato le richieste delle associazioni animaliste a @SergioCosta_min @minambienteIT caccia, zoo, nutrie, IAS..… -

(Di giovedì 28 giugno 2018) Daldiè arrivata ladefinitiva delvenatorio 2016-2017 della Regione Basilicata che aveva approvato una serie di deroghe senza tenere in alcun conto il parere dell’ISPRA. Contro ildella Regione Enpa, Lav, Lipu e WWF Italia avevano proposto un ricorso che eraaccolto dalla Sezione Prima del Tar di Potenza che aveva disposto contestualmente la sospensiva delvenatorio. Ora il massimo organo della giustizia amministrativa ha messo definitivamente fine alla battaglia legale riconoscendo pienamente le ragioni alla base del ricorso presentato dalleche avevano contecon forza ilvarato dalla Regione Basilicata in quanto aveva ignorato gli ‘alert’ lanciati dall’Istituto Superiore per la ricerca e la protezione ambientale (ISPRA). Quella deldiè una pronuncia estremamente ...