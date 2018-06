Caccia al tesoro del saraceno nel Rinascimento dei misteri

Caccia al tesoro - come lasciarlo senza parole : Hai voglia di sorprendere il tuo compagno per un’occasione particolare? Se non sai cosa fare, un’idea speciale e romantica per stupirlo potrebbe essere una Caccia al tesoro. Ci sono molti modi per organizzarla, perciò ragiona sulla tua relazione e scegli quello più adatto. Per guidare il tuo partner passo dopo passo, puoi optare per i tradizionali bigliettini o, per essere più originale, delle foto o, ancora, dei piccoli ...