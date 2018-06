Borse | Milano chiude in rosso |  STM e industriali sul fondo

Borse Europa in rosso - Milano -0 - 47% : ANSA, - Milano, 28 GIU - Seduta sull'altalena per le Borse europee, che hanno di nuovo virato in negativo. Francoforte cede lo 0,5%, Madrid lo 0,7%, Milano lo 0,47%, Parigi lo 0,23% e Londra lo 0,17%. ...

Borse Europa migliorano - Milano +0 - 28% : ANSA, - Milano, 28 GIU - Dopo un'apertura in terreno negativo, le Borse europee recuperano terreno e si muovono sulla parità. Il listino migliore è quello di Milano, che guadagna lo 0,28%, mentre ...

Milano positiva - Borse europee contrastate : (Alliance News) - Piazza Affari chiude in positivo la seconda seduta di settimana, dopo una giornata priva di importanti notizie economiche. Dall'

I timori sulla guerra dei dazi affossano le Borse - Milano chiude in forte calo - -2 - 44% : I timori di una guerra commerciale dovuta a nuovi dazi imposti dagli Stati Uniti ha affossato la Borsa di Milano , -2,4%, , in linea con i listini europei e con l'andamento negativo di Wall Street. ...

Borse - lunedì nero : Milano -2 - 44% : pesa il nuovo piano Trump sui dazi : Borse europee fortemente negative dopo i piani dell'amministrazione Trump , svelati dal Wall Street Journal, per frenare l'avanzata della Cina nei settori ad alta tecnologia. E questo a pochi giorni ...

Timori dazi - Borse giù. Milano -2 - 44% : 18.20 Lunedì nero per Piazza Affari che chiude in forte calo anche sui Timori di un'escalation della guerra commerciale in vista di nuovi dazi previsti dagli Usa. Il Ftse Mib lascia sul terreno il 2,44% a 21.355 punti. All Share -2,26%. Tra i titoli peggiori, Prysmian (-10%). Male anche le altre principali Borse europee: Londra perde il 2,24%, Francoforte il 2,46% mentre Parigi cede l'1,92%. Wall Street accentua il calo. Risale lo spread ...

Lunedì nero per le Borse - pesa nuovo piano Trump anti-Cina. -2 - 4% Milano : La guerra dei dazi e il timore di un nuovo giro di vite sul comparto tecnologico da parte degli Usa hanno penalizzato i listini. Piazza Affari è stata la peggiore insieme a Francoforte. Lo spread è risalito in area 251 punti. A Milano in caduta libera Prysmian dopo il profit warning ...

Borse europee in calo - Milano a -0 - 72% : 9.40 Avvio di settimana con segno negativo per le Borse europee, penalizzate dai timori per una guerra commerciale tra Usa e Cina da una parte e l'Europa dall'altra. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna -0,78% a 21.730 punti. Margine Btp-Bund tedesco in rialzo a 242 punti in avvio, con rendimento del decennale al 2,74%. Londra -0,55%, Parigi -0,68% e Francoforte -0,65%. Euro a 1,1646 dollari e 127,57 yen.

Borse - Milano giù : warning di Daimler pesa su FCA : (Alliance News) - Piazza Affari termina la penultima seduta della settimana in calo, guadagnando la maglia nera in Europa, in una giornata poco interessante per quanto riguarda le notizie...

Borse europee in territorio positivo. Milano in testa : Teleborsa, - La Borsa milanese splende sui principali listini europei , che mostrano buoni guadagni. L'Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile su 1,157. L'oro continua la sessione sui livelli ...

