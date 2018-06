Borse Europa migliorano | Milano +0 | 28%

Borse - perchè l'America va meglio dell'Europa : Essendo bene in sé e non strumento di politica economica, i surplus non possono essere messi in discussione , soprattutto se, a farlo, sono immancabilmente soggetti viziosi che vorrebbero spendere di ...

Borse & BCE/ L'Europa è vicina al collasso : l'ultimo avvertimento di Draghi : La Ue non ha gli strumenti per reagire a una nuova crisi globale. Per questo Mario Draghi predica prudenza. Ma ora si deve cambiare: serve più Unione.

Borse Europa chiudono in rosso : ANSA, - MILANO, 19 GIU - Borse europee negative in chiusura di seduta, per i timori legati alla guerra commerciale fra Stati Uniti e Cina. Milano, piatta a fine contrattazioni, è stata la migliore. ...

Borse Europa deboli - cautela dopo rialzo tassi Fed : ... che ha alzato come previsto i tassi di interesse, in un mercato cauto anche in vista del board Bce in cui si discuterà la fine del programma di acquisti di bond in sostegno all'economia.

Borse Europa rallenta - Milano +0 - 5% : ANSA, - Milano, 13 GIU - Le Borse europee rallentano con Wall Street, mentre dollaro e rendimenti sui treasuries sono in modesta ripresa, in vista della Fed che, secondo le attese, alzerebbe il tasso ...

Borse - Piazza Affari chiude con un timido più. Europa rimane al palo : Si chiude all'insegna della prudenza la giornata del Vecchio Continente , con Piazza Affari che mostra un timido più. La Borsa milanese che aveva accelerato nel primo pomeriggio dopo il dato sull'...

Borse Europa positive con banche dopo intervista a Tria : Il comparto bancario, in particolare italiano, sostiene oggi le Borse europee dopo che nel fine settimana il neo-ministro dell'Economia Giovanni Tria ha rassicurato i mercati sulla permanenza dell'Italia nell'euro, risollevando il morale agli investotori dopo un G7 deludente.

Borse Europa deboli a metà seduta - occhi su Italia : Anche se il focus resta sulla politica Italiana, in evidenza il calo del 4% di Vivendi dopo che la controllata Canal+ non è riuscita ad ottenere alcuni importanti diritti tv sul calcio francese., , ...

Borse Europa verso prima settimana negativa da marzo : ... appesantite dai timori sul commercio internazionale, dall'incertezza della situazione politica italiana e dal rallentamento dell'economia.

Borse - Piazza Affari la peggiore d’Europa. Lo spread sfiora i 200 punti poi frena : In rosso anche le altre piazze europee a causa delle preoccupazioni per le rinnovate tensioni internazionali sul tema del commercio e le incertezze sull’incontro tra Trump e il leader coreano Kim Jong Un. A Piazza Affari giù titoli petroliferi e banche. L’euro scende sotto 1,17 dollari, sui minimi da novembre 2017...

Borse Europa aprono in calo : ANSA, - MILANO, 23 MAG - Apertura in terreno negativo per le Borse europee. La peggiore è Milano, che ha avviato le contrattazioni in calo dello 0,67%. Male anche Londra, che cede lo 0,3%, Francoforte,...

Borse su livelli più ragionevoli : preferire l'Europa agli Usa : Da segnalare una riunione dell'Eurogruppo, mentre in tarda mattinata saranno diffusi i verbali della riunione di politica monetaria della BCe tenutasi ad aprile. Venerdì i riflettori saranno puntati ...

Borse Europa spinte da auto - banche - occhi su politica Italia : L'azionario europeo è ai massimi dall'inizio di febbraio sostenuto dai rialzi di auto e banche, mentre i titoli Italiani sono in ripresa dopo la caduta di ieri per le preoccupazioni degli investitori ...

Borse Europa incerte nonostante minerari e profitti - pesa Italia : Le Borse del Vecchio Continente sono incerte, appesantite dai timori sulla politica Italiana nonostante la buona performance del comparto minerario e alcune buone nuove sui profitti aziendali.