Borsa | Shanghai negativa | apre a -0 | 51%

Borsa : Shanghai apre a -1 - 03% : ANSA, - PECHINO, 26 GIU - Le Borse cinesi cedono in avvio di seduta scontando le nuove tensioni commerciali tra Usa e Cina-Ue: l'indice Composite di Shanghai perde nelle prime battute l'1,03% e ...

Borsa : Shanghai positiva - apre a +0 - 47% : PECHINO, 25 GIU - Le Borse cinesi aprono la seduta in territorio positivo: l'indice Composite di Shanghai segna nelle primissime battute un rialzo dello 0,47% a 2.903,45 punti, mentre quello di ...

Borsa Shanghai apre negativa - -0 - 84% : ANSA, - PECHINO, 22 GIU - Le Borse cinesi aprono gli scambi in calo sulle tensioni commerciali tra Usa e Cina: l'indice Composite di Shanghai perde nelle prime battute lo 0,84%, a 2.851,51 punti, ...

Borsa : Shanghai negativa - apre a -0 - 21% : ANSA, - PECHINO, 21 GIU - Le Borse cinesi aprono la seduta in territorio negativo: l'indice Composite di Shanghai perde nelle prime battute lo 0,21%, scivolando a 2.909,56 punti, mentre quello di ...

Borsa - Shanghai apre a -0 - 61% : ANSA, - PECHINO, 20 GIU - Le borse cinesi sono ancora in difficoltà a causa dei timori di una guerra commerciale tra Usa e Cina: l'indice Composite di Shanghai segna nelle prime battute un calo dello ...

Borsa - Shanghai apre a -1 - 58% con dazi : PECHINO, 19 GIU - Le Borse cinesi accusano il colpo delle sanzioni per 50 miliardi di dollari annunciate venerdì dagli Usa, con l'aggiunta della minaccia appena comunicata da Donald Trump di nuove ...

Borsa : Andamento laterale per Shanghai - +0 - 19% - : Inizio di seduta fiacca per l'indice della Borsa cinese, che riporta un cauto +0,19%, a quota 3.121,18 in apertura.