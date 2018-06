Borsa di Tokyo chiude piatta | Nikkei perde 0 | 01%

Borsa di Tokyo in calo - Nikkei perde 0 - 31% : Borsa di Tokyo in calo, Nikkei perde 0,31% – Borsa di Tokyo in calo. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, quasi tutta in territorio negativo, ha registrato 22.271,77 punti, con una perdita di 70,23 punti, pari allo 0,31 per cento. In apertura l’indice ha registrato 22.320,88 punti, salendo 3 minuti dopo fino a 22.356,54 punti, il livello più alto della giornata, e scendendo in mattinata fino a ...

Borsa di Tokyo invariata - Nikkei guadagna 0 - 02% : Borsa di Tokyo invariata, Nikkei guadagna 0,02% – Chiude invariata oggi la Borsa di Tokyo. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, quasi tutta in territorio negativo, ha registrato 22.342 punti, con un guadagno di appena 3,85 punti, pari allo 0,02 per cento. In apertura l’indice ha registrato 22.160,33 punti, scendendo pochi minuti dopo fino a 22.104,12 punti, il livello più basso della giornata, e ...

Borsa : Tokyo - chiude in ribasso - -0 - 79% - : ANSA, - Tokyo, 25 GIU - La Borsa di Tokyo chiude gli scambi col segno meno nel primo giorno della settimana, sulle aspettative dell'inasprirsi delle tensioni commerciali tra Cina e Stati Uniti, e le ...

Borsa di Tokyo ancora giù - Nikkei perde 0 - 79% : Borsa di Tokyo ancora giù, Nikkei perde 0,79% – Apre ancora in calo la nuova settimana alla Borsa di Tokyo. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, quasi tutta in territorio negativo, ha registrato 22.338,15 punti, con una perdita di 178,68 punti, pari allo 0,79 per cento. In apertura l’indice ha registrato 22.543,56 punti, salendo pochi minuti dopo fino a 22.556,55 punti, il livello più alto della ...

La Borsa di Tokyo chiude in calo su rialzo yen - Nikkei -0 - 78% : Roma, 22 giu. , askanews, Chiusura in calo per la borsa di Tokyo, che ha risentito del rialzo dello yen sul dollaro. Il Nikkei, a fine giornata, ha ceduto lo 0,78%, a 22.516 punti.

Borsa di Tokyo in calo - Nikkei perde 0 - 78% : Borsa di Tokyo in calo, Nikkei perde 0,78% – La Borsa di Tokyo ha chiuso in calo. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, tutta in territorio negativo, ha registrato 22.516,83 punti, con una perdita di 176,21 punti, pari allo 0,78 per cento. In apertura l’indice ha registrato 22.456,45 punti, scendendo pochi minuti dopo fino a 22.414,18 punti, il livello più basso della giornata, e salendo in mattinata ...

Borsa di Tokyo in rialzo - Nikkei guadagna 0 - 61% : Borsa di Tokyo in rialzo, Nikkei guadagna 0,61% – La Borsa di Tokyo anche oggi ha chiuso in rialzo. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, cominciata in territorio negativo, ha registrato 22.693,04 punti, con un guadagno di 137,61 punti, pari allo 0,61 per cento. In apertura l’indice ha registrato 22.523,28 punti, scendendo pochi minuti dopo fino a 22.491,08 punti, il livello più basso della giornata, e ...

Borsa di Tokyo in netto recupero - Nikkei guadagna 1 - 24% : Borsa di Tokyo in netto recupero, Nikkei guadagna 1,24% – La Borsa di Tokyo ha chiuso in netto recupero. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, quasi tutta in territorio positivo, ha registrato 22.555,43 punti, con un guadagno di 276,95 punti, pari all’1,24 per cento. In apertura l’indice ha registrato 22.338,53 punti, scendendo in mattinata fino a 22.167,16 punti, il livello più basso della giornata, e ...

Borsa di Tokyo in netto ribasso - Nikkei perde 1 - 77% : Borsa di Tokyo in netto ribasso, Nikkei perde 1,77% – La Borsa di Tokyo oggi ha chiuso in netto ribasso. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, tutta in territorio negativo, ha registrato 22.278,48 punti, con una perdita di 401,85 punti, pari all’1,77 per cento. In apertura l’indice ha registrato 22.565,92 punti, salendo pochi minuti dopo fino a 22.618,52 punti, il livello più alto della giornata, ...

Borsa di Tokyo in ribasso - Nikkei perde 0 - 75% : Borsa di Tokyo in ribasso, Nikkei perde 0,75% – La Borsa di Tokyo ha chiuso in ribasso. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, tutta in territorio negativo, ha registrato 22.680,33 punti, con una perdita di 171,42 punti, pari allo 0,75 per cento. In apertura l’indice ha registrato 22.806,57 punti, salendo subito dopo fino a 22.806,89 punti, il livello più alto della giornata, e scendendo dopo la pausa ...

Borsa Tokyo - chiusura in rialzo : +0 - 5% per il Nikkei : ... fattore che lascia presagire che l'istituto guidato da Haruhiko Kuroda continuer ad adottare una politica monetaria ultra accomodante per molto tempo ancora. Come da attese, la BoJ ha mantenuto ...

Borsa - Tokyo +0 - 5% ma l'Asia soffre nuovo schiaffo Trump su dazi : ... Borsa di Tokyo in moderato rialzo, un più 0,50 per cento dell'indice Nikkei 225 in chiusura, ma con dinamiche caute e in ordine sparso nel resto dell'Asia, tra segnali contrastanti su economia e ...

Borsa di Tokyo in rialzo - Nikkei guadagna 0 - 50% : Borsa di Tokyo in rialzo, Nikkei guadagna 0,50% – La Borsa di Tokyo oggi ha chiuso in rialzo. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, tutta in territorio positivo, ha registrato 22.851,75 punti, con un guadagno di 113,14 punti, pari allo 0,50 per cento. In apertura l’indice ha registrato 22.883,24 punti, salendo un minuto dopo fino a 22.885,84 punti, il livello più alto della giornata, e scendendo in ...

Borsa di Tokyo in netto ribasso - Nikkei perde 0 - 99% : Borsa di Tokyo in netto ribasso, Nikkei perde 0,99% – La Borsa di Tokyo ha chiuso in netto ribasso. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, tutta in territorio negativo, ha registrato 22.738,61 punti, con una perdita di 227,77 punti, pari allo 0,99 per cento. In apertura l’indice ha registrato 22.842,96 punti, salendo in mattinata fino a 22.898,39 punti, il livello più alto della giornata, e scendendo in ...