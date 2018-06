Bordighera | neo consigliere comunale fotografato al funerale del presunto boss di

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 giugno 2018) Un neoimmortalato mentre si trovava aldeldella ‘ndrangheta. Fotografie che fanno il giro del web e diventano oggetto di discussione della prima riunione del consiglioappena eletto. Succede a, in provincia di Imperia, comune che il Consiglio dei ministri aveva sciolto nel 2011 per infiltrazioni mafiose. E che due anni dopo ha visto annullato il decreto di scioglimento da parte del Tar. Adesso, però, la presenza della ‘ndrangheta nella zona torna a sollevare polemiche in direzione del palazzo municipale a pochi giorni dalle elezioni comunali vinte il 10 giugno dal sindaco Vittorio Ingenito con la lista civicavince. Tutto è legato ad alcuni scatti pubblicati online dal blogger antimafia Christian Abbondanza dell’associazione Casa della Legalità: fotografie scattate nel gennaio del 2017 al ...