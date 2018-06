Bonafede | stop al viavai dei pm in politica

ilgiornale

: RT @TgrRaiPuglia: 'Nei prossimi giorni sarà individuato l'edificio in cui trasferire gli uffici giudiziari di Bari' assicura Bonafede. Da d… - MazzaliVanna : RT @TgrRaiPuglia: 'Nei prossimi giorni sarà individuato l'edificio in cui trasferire gli uffici giudiziari di Bari' assicura Bonafede. Da d… -

(Di giovedì 28 giugno 2018) Roma Sentendo parlare al Csm Alfonsodi magistrati che non possono tornare alla toga dopo aver fatto, a molti sono tornate in mente le stesse parole pronunciate, lì e recentemente, da Elisabetta Casellati, ieri laica di Forza Italia a Palazzo de' Marescialli e oggi presidente del Senato.È un po' sorprendente che il ministro della Giustizia grillino debutti all'organo di autogoverno delle toghe sposando una storica battaglia del centrodestra. In più, il Guardasigilli presenta come "priorità assolute" la lotta a mafia e corruzione, fermandosi al generico annuncio, ma il secondo messaggio forte che lancia è quello sulla Procura europea, impegnandosi a "rafforzare la cooperazione giudiziaria internazionale in un'epoca in cui il crimine organizzato transfrontaliero pone crescenti minacce". Si vede che nell'euroscettico M5S qualcuno si è accorto che da Bruxelles viene anche ...