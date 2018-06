Bonafede | «Magistrati in politica e carceri | così cambio la giustizia»

Giustizia - arriva la riforma Bonafede-Sarti : "Via la toga ai magistrati/politici" : "Impedire, per legge, che un magistrato che abbia svolto incarichi politici elettivi possa tornare a svolgere il ruolo di magistrato requirente o giudicante". Lo ha detto il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede...

Giustizia - il ministro Bonafede al Csm : “Impedire che magistrati dopo politica possano tornare a indagare o giudicare” : “La lotta alla mafia e quella alla corruzione sono priorità assolute. La corruzione ha raggiunto un livello inaccettabile”. Al plenum del Csm il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede prende in prestito le parole del capo dello Stato per ribadire l’impegno che il nuovo governo intende portare su questo fronte. Le parole del presidente della Repubblica Mattarella “lanciano un monito molto ambizioso, che come ministro della ...