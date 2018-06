Bolzano | Vallelunga | rafforzate le opere di sicurezza dopo valanghe e frane

meteoweb.eu

(Di giovedì 28 giugno 2018) A Luglio 2016 duelungo la strada provinciale che porta a, in alta val Venosta, hanno comportato l’isolamento di circa 200 persone. Il rio Carlino e il rio Pedres sono esondati, invadendo la sede stradale e danneggiano le barriere costruite all’inizio del 1900. Danni sono provocati anche dall’uscita dagli argini del rio Pazzin e del rio Pezzei. A Gennaio 2018 una nevicata di proporzioni eccezionali ha provocato il distacco di una serie die, sempre a, sono stati colpiti e danneggiati un edificio adiacente alla scuola d’avventura (Erlebnisschule) e il piano superiore di un’abitazione. In totale sono 166 le persone bloccate ed evacuate a valle con gli elicotteri, e per giorni la popolazione residente rimane isolata. L’area, dunque, si conferma particolarmente incline a subire fenomeni atmosferici e meteorologici di ...