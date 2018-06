Bologna - nato il primo bambino dopo un trapianto di utero tra gemelle : Bologna, nato il primo bambino dopo un trapianto di utero tra gemelle La donna, di origini serbe ma in Italia da 38 anni in Italia, è nata senza l’organo dell'apparato genitale femminile a causa di una malformazione. Il neonato sta bene e il decorso post parto della mamma non ha presentato complicanze Parole ...

Baseball - Serie A1 2018 : uno scatenato Osman regala la doppietta a Bologna : Sempre più sola al comando della classifica del campionato, la capolista UnipolSai ottiene la doppietta anche sul campo del Padule, battuto ieri sera con il risultato di 3 a 1, dopo il sonante successo ottenuto in gara1, disputata nel pomeriggio. Alla luce dei risultati maturati sugli altri campi, la squadra bolognese (17 vittorie e una sconfitta) stacca di una ulteriore lunghezza sia il Rimini (14-4) che il Parma, raggiunto in classifica dal ...

Scorsese - sotto il cielo di Bologna per Toro scatenato 'È nato tutto da Robert De Niro' - Cinema - Spettacoli : Sarebbe stato il suo ultimo film. Di questo era sicuro Martin Scorsese durante la realizzazione di Raging Bull - Toro scatenato . Nel 1979, per girare quella pellicola, l'uomo Scorsese aveva dovuto ...

Bologna - Scorsese presenta Toro Scatenato : Bologna, 20 GIU - Sarà lo stesso Martin Scorsese a introdurre domani sera alle 21.45 in Piazza Maggiore a Bologna la proiezione dell'amatissimo Raging Bull-Toro Scatenato, la vita del grande pugile ...

Bologna - Inzaghi nuovo allenatore : “mi ispiro a Simeone” : Nell’ultima stagione, il dibattito calcistico in Italia ha ruotato molto attorno a Sarri e Allegri: due filosofie differenti. Alle strade tracciate dai due tecnici il nuovo tecnico del Bologna Filippo Inzaghi preferisce una terza strada: “Parliamo di due grandi tecnici, due dei migliori nel panorama non solo italiano, ma anche europeo e mondiale. Ma il mio Bologna dovrà ispirarsi all’Atletico Madrid di Diego Simeone. ...

Bologna - Filippo Inzaghi nuovo allenatore : ha firmato fino al 2020 : Filippo Inzaghi è ufficialmente il nuovo allenatore del Bologna: a comunicarlo è il club rossoblù, che ha annunciato la notizia attraverso il proprio sito internet. 'Il Bologna Fc 1909 comunica di ...

Filippo Inzaghi nuovo allenatore del Bologna/ Ora è ufficiale : l’annuncio del club rossoblù : Filippo Inzaghi nuovo allenatore del Bologna, ora è ufficiale: l’annuncio del club rossoblù. Inzaghi prende il posto di Donadoni, altro grande ex Milan(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 17:53:00 GMT)

Filippo Inzaghi nuovo allenatore del Bologna : Filippo Inzaghi è il nuovo allenatore del Bologna. Lo ha annunciato il club felsineo con una nota sul suo sito ufficiale: "Il Bologna Fc 1909 comunica di aver affidato la guida tecnica della prima ...

Ufficiale : Pippo Inzaghi è il nuovo allenatore del Bologna : Filippo Inzaghi è ufficialmente il nuovo allenatore del Bologna: a comunicarlo è il club rossoblù, che ha annunciato la notizia attraverso il proprio sito Internet. “Il Bologna Fc 1909 comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Filippo Inzaghi, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2020”. Arrivato ieri a Casteldebole, dopo due giorni di incontri e colloqui con la dirigenza, il tecnico ha firmato un ...

Ufficiale - Inzaghi nuovo allenatore del Bologna : Filippo Inzaghi è ufficialmente il nuovo allenatore del Bologna: a comunicarlo è il club rossoblù, che ha annunciato la notizia attraverso il proprio sito Internet. 'Il Bologna Fc 1909 comunica di ...

Bologna - Pippo Inzaghi nuovo allenatore : ANSA, - Bologna, 13 GIU - Filippo Inzaghi è ufficialmente il nuovo allenatore del Bologna: a comunicarlo è il club rossoblù, che ha annunciato la notizia attraverso il proprio sito Internet. "Il ...

Calciomercato Bologna - ufficiale : Inzaghi è il nuovo allenatore : Bologna - E' arrivata l'ufficialità: Filippo Inzaghi è il nuovo allenatore del Bologna . L'ex allenatore del Venezia ha sottoscritto un accordo fino al 2020. A dare l'ufficialità è stato club ...

Filippo Inzaghi è il nuovo allenatore del Bologna : La dirigenza del Bologna ha annunciato l’ingaggio di Filippo Inzaghi, ex attaccante del Milan e dalla Nazionale italiana, come suo nuovo allenatore. Ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2020 e verrà presentato domani mattina allo stadio Dall’Ara di The post Filippo Inzaghi è il nuovo allenatore del Bologna appeared first on Il Post.

Bologna - Filippo Inzaghi è ufficialmente il nuovo allenatore : i dettagli del contratto : Dopo aver sfiorato la promozione in A con il Venezia, Filippo Inzaghi si trasferisce ufficialmente al Bologna, dove sostituirà Roberto Donadoni Mancava solo l’ufficialità, adesso c’è anche quella: Filippo Inzaghi è il nuovo allenatore del Bologna. A rivelarlo è il club rossoblu con una nota pubblicata sul proprio sito: “Il Bologna Fc 1909 comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Filippo Inzaghi, che ha ...