Bollo auto non pagato | dopo tre anni va in prescrizione | lo conferma la Cassazione

In arrivo una versione nuova del Bollo auto - importi in base a Km e inquinamento : In arrivo nel medio lungo-periodo una notevole novita' in materia bollo Auto. La tanto antipatica tassa di proprieta' sui veicoli a motore, che deve essere pagata annualmente da parte di tutti gli italiani che ne posseggono almeno uno, in futuro cambiera' radicalmente aspetto. Dalle promesse di abolizione del bollo che compaiono spesso nelle discussioni politiche italiane, si passa ad una riforma della tassa che abbandonera' il parametro della ...

Bollo auto non pagato : dopo 3 anni va in prescrizione - lo conferma ancora la Cassazione : Il Bollo Auto è sempre un argomento che fa discutere e non solo tra i contribuenti che annualmente sono tenuti a pagarlo. Spesso i problemi nascono dall'interpretazione delle norme e delle regole e soprattutto dall'accavallarsi della disciplina statale con quella regionale. In testa a tutte le problematiche che accompagnano la tassa di circolazione dei veicoli c’è senza dubbio la prescrizione, cioè la data entro cui la Regione può richiedere il ...

Bollo auto - rivoluzione dietro l'angolo : cambiano i criteri di calcolo : Oggi il Bollo auto in Italia si calcola tenendo conto della potenza del veicolo, in base ai cavalli e ai Kw. Ma la rivoluzione è dietro l'angolo, perché il Bollo...

Bollo auto europeo - come funziona : Il Bollo auto così come lo conosciamo in futuro potrebbe non esistere più. La commissione Trasporti del Parlamento Ue ha presentato una proposta per rendere la tassa automobilistica uguale per tutti i ...

Bollo auto - esenzione per tre anni : novità in arrivo ma non per tutti : Novita' in arrivo per quanto riguarda il Bollo auto, la tassa definita come la più odiata dagli italiani. Agli automobilisti della Lombardia, infatti, sara' riconosciuta l’esenzione dal pagamento per tre anni nel caso in cui si decida di rottamare un vecchio veicolo inquinante con uno con motore a benzina meno dannoso per l’ambiente. Vediamo nel dettaglio quali sono le condizioni per beneficiare dell’esenzione [VIDEO] dal Bollo auto predisposta ...

Bollo auto - primo passo della Ue per uniformare la tassa in base ai chilometri percorsi : Il Bollo auto sara' unico per tutti gli Stati membri dell’Unione Europea. L’importante novita' in merito a quella che viene sempre definita come la tassa più odiata dagli italiani viene, questa volta, direttamente dalla Commissione Trasporti del Parlamento Europeo che ha votato una proposta che prevede di uniformare la tassa prevedendo criteri unici per il calcolo. Oltre che a criteri di semplificazione delle procedure, la decisione è ispirata ...

Bollo auto - la tassa cambia e diventa europea entro il 2026 : Novita' in arrivo per il Bollo auto. Secondo quanto deciso dall’Unione europea, il Bollo dovra' essere pagato in base ai chilometri [VIDEO] percorsi e secondo criteri univoci in tutta Europa. Da tempo è aperto in Italia il dibattito sulla rimodulazione della tassa di possesso sull’automobile in modo da renderla maggiormente in linea con le esigenze di Tutela ambientale, ma la nota situazione di stallo della politica italiana ha fatto sì che ...

Telepedaggio europeo e nuovo Bollo auto. Quali novità in arrivo per gli automobilisti in Europa : Negli ultimi anni anche in Europa si stanno diffondendo piattaforme pensate per rivoluzionare il trasporto urbano, che hanno tra gli obiettivi non solo dare l’opportunità di prenotare auto e altri mezzi di trasporto o risparmiare sui costi che, inevitabilmente, derivano dall’essere proprietario di automobile, tra spese di riparazione e tasse annuali che si ripercuotono sulle tasche. Ma anche ridurre drasticamente ...

Come calcolare il costo del Bollo auto e cosa succede per i pagamenti tardivi : Il bollo auto è un dazio che si paga in base alla potenza (tenendo conto, nel caso di mezzi ibridi, solo dei kW del motore termico) e alla classe ambientale (Euro 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6) del veicolo. Potenza e classe ambientale...

