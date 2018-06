Bollette | stangata d' estate | da luglio luce e gas si pagano di più Ecco tutti i rincari

Stangata per il caro petrolio : aumenti a raffica sulle Bollette : È in arrivo una raffica di aumenti sulle bollette. A causa delle tensioni internazionali e della conseguente forte accelerazione delle quotazioni del petrolio, che sono cresciute del 57% in un anno e del 9% solo nell'ultimo mese di maggio, lieviteranno i prezzi all'ingrosso dell'energia. "Dal prossimo primo luglio - fa sapere l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - la spesa per l'energia per la famiglia tipo in tutela registrerà ...

