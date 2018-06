Bollette luce e gas | la stangata senza precedenti | quanto paghi in più dal primo luglio

Bollette - stangata in arrivo a luglio : la luce rincara del 6 - 5% - il gas dell'8 - 5% : stangata sulle Bollette di luce e gas. Dal prossimo primo luglio la spesa per l'energia, per la famiglia tipo, registrerà un incremento del 6,5% per l'energia elettrica e dell'8,2%...

Bollette - Eni gas e luce annulla in automatico quelle prescritte : dopo 2 anni non si paga : Una buona notizia per i consumatori sempre alle prese con Bollette che arrivano in ritardo o dai costi poco chiari. dopo la comunicazione da parte dell'Autorita' per le telecomunicazioni relativa all'introduzione di un mercato 'Tutela simile' [VIDEO], anche riguardo alle Bollette di gas e luce arriva una novita' che va a favore dei consumatori. Come riportato anche dal sito di confronto SuperMoney, impegnato da anni per garantire il massimo ...

Bollette luce e gas offerte migliori tariffe Giugno 2018 Enel - Eni - Acea. Confronto : Le proposte Enel, Eni, Acea per le Bollette di luce gas più convenienti: cosa offrono e costi previsti. Le novità di Giugno 2018

Aumento Iva - gli effetti su luce e gas : "Bollette più care" : Il possibile Aumento delle aliquote Iva, previsto dalle clausole di salvaguardia, hanno messo in allarme tutte le associazioni dei consumatori. Dopo l'avvertimento di

Bollette luce - attenzione ai conguagli pluriennali. Dopo due anni c’è la prescrizione - ma bisogna farla valere : In pochi lo sanno ma da marzo di quest’anno, in caso di maxi conguagli pluriennali sulla bolletta della luce, i consumatori hanno diritto a pagare solo gli ultimi 24 mesi. La prescrizione a due anni è stata prevista dalla legge di Bilancio 2018 (prima era a cinque) e rappresenta un bel passo in avanti per evitare di ritrovarsi a pagare somme stratosferiche tutte insieme. Somme a cui spesso ci si arriva proprio a causa dei ritardi del ...

Quasi 9 italiani su 10 non fanno caso ai costi delle Bollette di luce e gas : Gli italiani non fanno caso a quanto pagano di bolletta, secondo quanto rileva il sito di comparazione dei prezzi Facile.it analizzando un campione di oltre 225.000 domande di nuova fornitura legate alle utenze domestiche tra gennaio e aprile...