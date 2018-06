ilfattoquotidiano

: #censimentorom Ma perché, non sono forse già censiti, controllati, intercettati, segnalati, identificati, spremuti… - VittorioSgarbi : #censimentorom Ma perché, non sono forse già censiti, controllati, intercettati, segnalati, identificati, spremuti… - fattoquotidiano : Bollette, “da luglio l’energia elettrica rincara del 6,5% e il gas dell’8,2%. Pesa l’aumento del prezzo del petroli… - ANDREAZANETTIN : RT @fattoquotidiano: Bollette, “da luglio l’energia elettrica rincara del 6,5% e il gas dell’8,2%. Pesa l’aumento del prezzo del petrolio”… -

(Di giovedì 28 giugno 2018) Dala bolletta per luce e gas sarà più cara. La sper una famiglia tipo aumenterà del 6,5% per,2% per il gas naturale, in controtendenza rispetto ai forti ribassi (-8% per l’elettricità e -5,7% per il gas) del secondo trimestre 2018. Lo fa sapere l’Autorità per, precisando che are sul rincaro sono le tensioni internazionali e il conseguente aumento del prezzo del petrolio. L’incremento dellesignifica che una famiglia tipo si troverà a “pagare su base annua 33,5 euro in più per la luce e 83,5 euro per il gas: una stangata complessiva pari a 117 euro“. E’ quanto stima lo studio dell’Unione Nazionale Consumatori. “Per il gas l’impatto sulla sper i clienti domestici risulta meno significativo in considerazione dei bassissimi consumi del periodo estivo“, spiega sempre l’Autorità. La forte ...