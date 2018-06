Bocce | Giochi del Mediterraneo 2018 | partenza a razzo dell’Italia! Rizzi | Cocciolo

Bocce - Giochi del Mediterraneo 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. La nostra cassaforte non tradirà : L’Italia vanta una lunga e gloriosa tradizione nelle Bocce , uno sport che rappresenta un pezzo di storia del nostro Paese, uno svago per moltissimi praticanti (di tutti le età, non è uno sport solo per “vecchi”). A livello agonistico abbiamo sempre dominato in lungo e in largo, i Giochi del Mediterraneo hanno sempre rappresentato l’occasione giusta per fare balzare agli onori della cronaca questa disciplina visti i tanti ...

