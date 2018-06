BLOODSTAINED | RITUAL OF THE NIGHT – Disponibile la DEMO per i Backer

gamerbrain

(Di giovedì 28 giugno 2018) Il Publisher 505 Games e lo sviluppatore indipendente ArtPlay hanno annunciato l’uscita di una nuovadiof theesclusivamente per iche hanno supportato il progetto su Kickstarter finanziandolo per un importo pari o superiore a $60.OF THEinda oggi Questain digital download su Steam per PC, darà ai fan la possibilità di testare alcuni contenuti e caratteristiche del gioco e di avere un assaggio della trama e delle quest. La, mostrata al recente E3 2018 tenutosi a Los Angeles a inizio giugno, immerge il giocatore in alcune ambientazioni inedite come una nave che affronta il mare in tempesta, un villaggio e un oscuro castello dove potrà fare la conoscenza di nuovi personaggi e nemici. Per la prima volta sarà inoltre possibile ...