Biotecnologie | ENEA inventa metodo per produrre lo zafferano | una delle spezie più

meteoweb.eu

: RT @BioUpperItalia: Recentemente è stato presentato a #Roma il Rapporto sulle imprese di biotecnologie in #Italia secondo cui il 74% del gi… - ArcaIncubatore : RT @BioUpperItalia: Recentemente è stato presentato a #Roma il Rapporto sulle imprese di biotecnologie in #Italia secondo cui il 74% del gi… - BioUpperItalia : Recentemente è stato presentato a #Roma il Rapporto sulle imprese di biotecnologie in #Italia secondo cui il 74% de… -

(Di giovedì 28 giugno 2018)ha brevettato unbiotecnologico perin grandi quantità, a basso costo e con alti livelli di purezza le molecole di colore giallo-rosso dei fiori di, le cosiddette “crocine”, utilizzate storicamente come coloranti in pittura e ingredienti alimentari, ma che vantano anche proprietà antiossidanti e funzioni protettive nei confronti di malattie degenerative della retina e di alcune forme tumorali. “Questa invenzione appare come l’unica via percrocine in grandi quantità, in considerazione dell’impossibilità di ottenerle tramite sintesi chimica e della stagionalità della pianta che fiorisce solo una volta l’anno”, spiega la ricercatrice del Laboratoriodell’Olivia Costantina Demurtas, unaautrici del brevetto. “Inoltre, ilche abbiamo messo a punto consente di ottenere pigmenti a costi fino a 100 volte inferiori rispetto ...