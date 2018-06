Bianca Guaccero a Detto Fatto | “Caterina Balivo? Grande affetto”

Addio Caterina Balivo - Bianca Guaccero a Detto Fatto : il benvenuto di Ciacci : Dopo l’Addio di Caterina Balivo a Detto Fatto, Giovanni Ciacci dà il suo personale benvenuto a Bianca Guaccero. Ormai è ufficiale, l’attrice condurrà la trasmissione al posto della showgirl napoletana, che invece si inizierà una nuova avventura televisiva al timone. Le redini della trasmissione di Rai Due andranno a Bianca Guaccero, che in questi giorni ha confermato la sua promozione come conduttrice durante la presentazione dei ...

Detto Fatto - al posto di Caterina Balivo arriva Bianca Guaccero : ritratto del nuovo volto del pomeriggio di RaiDue : Otto film, ventitre fiction, due musical e un Festival di Sanremo: il curriculum di Bianca Guaccero non passa inosservato. Sarà la bella showgirl pugliese, classe 1981, a far compagnia al pubblico di Detto Fatto dal prossimo 10 settembre. Il direttore di Rai2 Andrea Fabiano ha deciso di puntare su di lei dopo averla sottoposta a un provino e dopo aver battuto la concorrenza di altre colleghe, da Andrea Delogu a Monica Leofreddi. A soli diciotto ...

Bianca Guaccero a DM : «A Detto Fatto darò un’immagine inedita di me. Caterina Balivo? Nessuna gufata - ci siamo abbracciate» : Bianca Guaccero Bianca Guaccero sorride emozionata e calibra le parole. L’attrice pugliese è consapevole che l’arrivo alla conduzione di Detto Fatto (dal 10 settembre prossimo su Rai2) è per lei un passo importante e soprattutto una scommessa da non perdere. Dovrà infatti rinnovare secondo il proprio stile il programma pomeridiano e scontrarsi col la collega da cui ha ricevuto il testimone, Caterina Balivo, la quale debutterà a sua ...

“Ma si vede tutto!”. Bianca Guaccero - cominciamo bene! Si è presentata così. La nuova regina di Detto Fatto ‘stende’ tutti : Tutto ufficiale: dopo l’addio di Caterina Balivo a Detto Fatto, il programma che la campana ha condotto per 6 edizioni, per un totale di 900 puntate, i rumor sulle possibili candidate sono circolati a decine. Alla fine l’ha spuntata Bianca Guaccero che, però, dovrà comunque vedersela con la Balivo. Il ‘suo’ Detto Fatto e la nuova trasmissione di Caterina, ‘Vieni con me’ andranno in onda in contemporanea. Il ...

Bianca Guaccero - lo spacco audace della nuova regina di Detto Fatto : Bianca Guaccero, il look audace della nuova regina di Detto Fatto alla presentazione dei palinsesti Rai per la prossima stagione. La nuova reginetta del pomeriggio alza la gonna svolazzante e si vede ...

Caterina Balivo contro Bianca Guaccero : ecco la sfida del pomeriggio Rai : Caterina Balivo è stata la regina indiscussa del pomeriggio di Rai 2 con 'Detto Fatto' . Dopo sei anni di successi la conduttrice trasloca su Rai 1 , stessa fascia oraria, ma con un programma ...

Bianca Guaccero a “Detto Fatto” - Giovanni Ciacci l'accoglie/ “Benvenuta!” : Caterina Balivo già dimenticata? : Bianca Guaccero conduce “Detto Fatto” e Giovanni Ciacci la accoglie su Instagram condividendo una fotografia: “Benvenuta in famiglia!”, Caterina Balivo già dimenticata?(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 16:38:00 GMT)

Palinsesti Rai - Giovanni Ciacci e la foto con la nuova conduttrice di Detto fatto : «Benvenuta Bianca Guaccero» : Il giorno della verità è arrivato. È da poco iniziata la presentazione dei nuovi Palinsesti Rai , ma Giovanni Ciacci , alias Gio Gio, il capo tutor di Detto fatto , non ha voluto attendere per far ...

“Ecco con chi sta”. Bianca Guaccero in love : il nuovo fidanzato. La conduttrice di ”Detto fatto” torna a sorridere dopo il divorzio : Sarà Bianca Guaccero la conduttrice della prossima edizione di Detto Fatto. Classe 1981, attrice e showgirl fra le più apprezzate, quella di Bianca è una sfida a tutto tondo, il primo vero impegno televisivo come padrona di casa di un programma della sua carriera.dopo aver preso parte a film e fiction di successo (ve la ricordate Capri e Sotto copertura – La cattura di Zagaria?) ed essersi fatta apprezzare come imitatrice nella quinta ...

Bianca Guaccero fidanzata? Il cuore della nuova conduttrice di Detto Fatto batte per un cantante : Bianca Guaccero single o fidanzata? Il nuovo amore della conduttrice della prossima edizione di Detto Fatto è un cantante Bianca Guaccero ha un nuovo fidanzato? Oltre che sul campo lavorativo e professionale pare che per la nuova conduttrice di Detto Fatto ci siano novità interessanti anche per quanto riguarda la sua vita sentimentale. A pubblicare […] L'articolo Bianca Guaccero fidanzata? Il cuore della nuova conduttrice di Detto Fatto ...

«Detto Fatto» : dopo Caterina Balivo - la nuova conduttrice è Bianca Guaccero : Per il momento preferisce non esprimersi, aspettando l’annuncio ufficiale ai Palinsesti Rai. La notizia, però, è ormai certa e non sembra lasciare dubbi: sarà Bianca Guaccero la conduttrice della prossima edizione di Detto Fatto. Classe 1981, attrice e showgirl fra le più apprezzate, quella di Bianca è una sfida a tutto tondo, il primo vero impegno televisivo come padrona di casa di un programma della sua ...

Caterina Balivo lascia Detto Fatto/ Oggi - 15 giugno - la sua ultima puntata : lascia il posto a Bianca Guaccero? : ultima puntata per Caterina Balivo a Detto Fatto. La conduttrice passa il testimone a Bianca Guaccero e Oggi, 15 giugno, saluta il suo amato pubblico...(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 07:10:00 GMT)

Detto Fatto : Bianca Guaccero è la nuova conduttrice : Bianca Guaccero Il pomeriggio di Rai 2 ha finalmente il suo nuovo volto. Dopo il trasloco di Caterina Balivo sull’ammiraglia (qui maggiori dettagli), in queste ore si sono sciolti i dubbi riguardo la sua sostituta, che andrà a condurre Detto Fatto a partire dal prossimo settembre: il programma dedicato ai tutorial sarà affidato a Bianca Guaccero, al suo esordio ufficiale in queste vesti. Che poi, ci chiediamo il perchè di una virata ...

Caterina Balivo - svelato il nuovo show. Bianca Guaccero a Detto Fatto : Dopo l’addio di Antonella Clerici e Anna Moroni a La Prova del Cuoco, anche Caterina Balivo si appresta a lasciare Detto Fatto. La prossima stagione la vedrà al timone di una nuova trasmissione su Rai 1. In queste ore il sito Tvblog ha svelato in anteprima alcuni importanti dettagli. Il nome dello show che condurrà la Balivo è Vieni da me, un titolo significativo che riecheggia la famosa canzone delle Vibrazioni ed è una sorta ...