BFGoodrich® presenta il nuovo pneumatico Mud-Terrain T A KM3

(Di giovedì 28 giugno 2018)to Mud-T/A KM3: ildi BFGoodrich, l’ultima generazione off-road BFGoodrichil Mud-T/A KM3,di ultima generazione off-road per utilizzi in condizioni estreme. Riconosciuta come la marca leader dagli appassionati di fuoristrada, BFGoodrich ha introdotto in questotecnologie che migliorano ulteriormente le prestazioni in arrampicata, motricità e robustezza su terreni fangosi e rocce. Ultima innovazione tecnologica BFGoodrich in 40 anni di storia off-road, il Mud-T/A KM3 è ilindispensabile per coloro che amano guidare in tutte le condizioni fuoristrada. Concepito per il fango Il BFGoodrich Mud-T/A KM3 ha il 5% di motricità su fango in più rispetto al suo predecessore, il KM2. Le barrette “Mud-Phobic” sulle spalle delsono posizionate in maniera tale da rilasciare ...