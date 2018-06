Bergamo | due ragazzine prendono in giro un 15enne disabile Il post della mamma diventa

ilfattoquotidiano

: Bulle deridono 15enne disabile, la replica è virale - Corriere : Bulle deridono 15enne disabile, la replica è virale - ES994 : A Bergamo. Mamma e figlio disabile derisi da due ragazzine minorenni. Tristemente amareggiato... #societa #degrado… - Vale339Vale : RT @rotanicolas: #Bergamo, mamma e figlio disabile derisi da 2 ragazzine. Anni fa i genitori le avrebbero educate a ceffoni. Ma oggi? Conda… -

(Di giovedì 28 giugno 2018) “le persone così ignoranti vanno ignorate“. Così un ragazzodi 15 anni ha riso allache voleva intervenire per fermare due bulle di 16 anni che lo stavano prendendo in. Un episodio accaduto in centro a, mentree figlio stavano andando a mangiare un gelato. E la donna ha voluto raccontare questo episodio su Facebook: “Mi rivolgo a tutti i miei coetanei che ormai sono genitori: insegnate ai vostri figli a guardare le persone diversamente abili con occhi di ammirazione, anziché dire a loro di non guardare oppure evitare l’argomento. Perché loro sono i veri supereroi, non chi spende 600 euro a serata o chi ha le scarpe all’ultima moda; solo chi affronta la vita in mille difficoltà sa insegnarne il vero valore”. Ilto subito virale e in molti, moltissimi hanno scritto per fare i complimenti a questo ...