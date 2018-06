Beppe Grillo | sistema è rotto | idea | ' basta elezioni | sorteggiamo chi va in Parlamento'

Beppe Grillo : estraiamo a sorte i senatori. M5s : nuove regole rimborsi - : Il garante del Movimento lancia l'idea: "Basta eletti, dare la parola a rappresentanti della gente comune". E il blog delle Stelle annuncia: parlamentari dovranno restituire mensilmente forfait da ...

Beppe Grillo e il tormentone degli estratti a sorte in Parlamento : “Il più grande inganno della Politica: farci credere che servano i politici“. Con questo titolo Beppe Grillo torna a scrivere sul suo blog, sul tema che più gli ha dato fortuna: l’anti-casta. Il comico auspica un cambiamento del nostro sistema democratico, proponendo questa soluzione: “Io un’idea ce l’ho, il suo nome tecnico è sortition. Ma il suo nome comune è selezione casuale. L’intuizione è di un certo Brett Hennig. ...

Beppe Grillo contro Claudio Amendola : "campa pubblicizzando il gioco d’azzardo e ci attacca" : Beppe Grillo contro Claudio Amendola che ha criticato la politica in tema di migranti del governo gialloverde. Amendola aveva detto di "non voler vivere in un paese che chiude i porti"."Campa pubblicizzando il gioco d’azzardo e ci attacca" è stata la replica di Grillo. Il padre nobile del MoVimento 5 Stelle oggi con un post sul suo blog si sofferma prima sulla debacle del Pd alle elezioni amministrative, poi se la prende con il noto attore ...

Beppe Grillo contro Amendola e la 'sinistra frou frou' : Uomini della sinistra frou frou ricomponetevi, e rilasciate l'Italia senza condizioni, mi appello a quel briciolo di 'essere nel mondo' che dovrebbe riuscire a muovervi a più miti contegni'. La ...

Beppe Grillo : “Sinistra da popcorn a rabbia cieca - mostra i canini e ringhia che siamo fascisti” : Beppe Grillo torna ad attaccare dal suo blog dopo i risultati delle amministrative. Il comico si rivolge così ai critici di sinistra del nuovo governo Movimento 5 Stelle-Lega: "Quale cortocircuito cerebrale li ha trascinati dalla fantasia di 'stare a guardare con il popcorn' alla rabbia cieca, così, all’unisono?".Continua a leggere

Gabriele Muccino : "Di Beppe Grillo mi colpì la violenza verbale. Oggi l'Italia intera è apatica e incattivita". : Dopo aver incassato circa 10 milioni di euro con A casa tutti bene, film che ha segnato il suo ritorno in Italia, il regista Gabriele Muccino si racconta sulle pagine de La Stampa, dopo dodici anni passati negli Stati Uniti.Mi mancava il modo di vivere italiano, la convivialità, la condivisione di un certo umorismo. In USA contano soprattutto due cose, "quanto hai" e "che cosa hai fatto ieri", perché dell'altro ieri non frega ...

Come il blog di Beppe Grillo sta cercando di venderci un futuro impossibile : Volendo ripercorrerne tre momenti chiave, ci sono innanzitutto le manifestazioni di "aggressività neoluddista" del 2000, quando durante i suoi spettacoli sfasciava i pc sul palco lamentando Come ...

Come il blog di Beppe Grillo sta cercando di vendere un futuro impossibile : Volendo ripercorrerne tre momenti chiave, ci sono innanzitutto le manifestazioni di "aggressività neoluddista" del 2000, quando durante i suoi spettacoli sfasciava i pc sul palco lamentando Come ...