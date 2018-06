Belen e Iannone felici a Ibiza? “Non è come sembra” | il retroscena pesantissimo Quello

Belen e Iannone insieme - ma c’è tensione tra i due : i retroscena della serata : Belen e Iannone insieme per un aperitivo: la serata trascorre ma c’è tensione tra i due Tra Belen e Iannone la crisi è veramente acqua passata? Le ultime indiscrezioni emerse sul loro conto, fino ad ora, continuano ad essere spesso discordanti tra di loro. Alcuni, infatti, sarebbero pronti a scommettere che tra i due sia […] L'articolo Belen e Iannone insieme, ma c’è tensione tra i due: i retroscena della serata proviene da ...

Andrea Iannone - l'orrore sul suo volto : come l'ha voluto ridurre Belen Rodriguez : Anche i meno attenti al mondo del gossip si saranno accorti di quanto Andrea Iannone abbia dato una registrata a qualche tratto del suo volto. Il pilota di Motogp ha dato un ritocco alle labbra e sembra anche un po' agli ...

“Ti ammazzo”. Andrea Iannone e Belen Rodriguez fuori controllo. Interviene la polizia e per il pilota sono guai seri : cosa è successo : Belen Rodriguez, Andrea Iannone e Stefano De Martino hanno trascorso qualche giorno a Ibiza e la cosa ha scatenato i paparazzi, che se la sono vista brutta. Il primo ad arrivare nell’isola delle Baleari, secondo il racconto di “Chi” sarebbe stato Andrea Iannone, seguito da Belen con famiglia arrivata su volo privato che però ha alloggiato in una villa differente dal pilota, segno che il “periodo di pausa” in parte va avanti. Poi ...

Belen Rodriguez e Andrea Iannone sopraffatti dallo stress/ Le reazioni : la crisi è più profonda del previsto? : Belen Rodriguez e Andrea Iannone sopraffatti dallo stress, ecco cosa è accaduto alla coppia in vacanza in quel di Ibiza: il pilota di MotoGp e la furia contro i paparazzi.(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 05:40:00 GMT)

Belen Rodriguez - Iannone e Stefano De Martino Ad Ibiza/ Il pilota perde le staffe : un paparazzo lo denuncia : Belen Rodriguez, Stefano De Martino, Andrea Iannone e Gilda Ambrosio alle prese con una famiglia allargata ad alta tensione in quel di Ibizia. Scatta la denuncia per il centauro?(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 19:01:00 GMT)

Belen in vacanza a Ibiza - Iannone minaccia i paparazzi : Continua senza sosta la 'lotta' di Belen contro i paparazzi. La showgirl ha trascorso qualche giorno a Ibiza insieme alla sua famiglia, compresi Andrea Iannone e Stefano De Martino, padre del figlio Santiago. Secondo il settimanale Chi, Iannone sarebbe arrivato per primo sull'isola, mentre Belen e il resto della famiglia sarebbero arrivati dopo, con un volo privato, e avrebbero alloggiato in una villa differente. Il periodo di pausa ra la ...

Belen e Iannone a Ibiza alle prese con i paparazzi : “Il pilota si infuria e litiga con uno di loro” : Andrea Iannone è a Ibiza. E così anche Belen Rodriguez, insieme alla sua famiglia. I due alloggiano in case diverse, cosa che confermerebbe il “periodo di pausa”richiesto dalla showgirl al fidanzato. E a Ibiza c’è anche Stefano De Martino, ex di Belen. Stando al racconto fotografico del settimanale Chi, i tre non si incontrati: a cenare insieme sono stati Belen e Andrea. Sempre secondo il settimanale diretto da Alfonso ...

Belen - Iannone e De Martino a Ibiza. E Andrea prende per il collo un paparazzo : Belen Rodriguez, la sua famiglia, Stefano De Martino e Andrea Iannone si sono concessi qualche giorno di vacanza a Ibiza.Tutti rigorosamente in case separate, tanto che stare dietro ai loro movimenti è stata piuttosto dura. Per questo l'isola spagnola è stata "tappezzata" di paparazzi e ogni loro spostamento era sotto l'occhio clinico dei fotografi. Come racconta il settimanale Chi, il primo ad arrivare a Ibiza è stato Andrea Iannone, poco dopo ...

Belen Rodriguez - Andrea Iannone e Stefano De Martino ad Ibiza/ Aggressione ai paparazzi e case separate? : Belen Rodriguez, Stefano De Martino, Andrea Iannone e Gilda Ambrosio alle prese con una famiglia allargata ad alta tensione in quel di Ibizia. Scatta la denuncia per il centauro?(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 09:38:00 GMT)

Belen nudo integrale su Instagram È già passata la crisi con Iannone? : Belen Rodriguez approfitta della pausa del programma calcistico Balalaika , dedicato ai Mondiali 2018, per volare fino ad Ibiza per una mini vacanza rilassante. La conduttrice argentina è in compagnia ...

Belen Rodriguez a Ibiza - superata la crisi con Andrea Iannone? : Belen Rodriguez approfitta della pausa del programma calcistico Balalaika, dedicato ai Mondiali 2018, per volare fino ad Ibiza per una mini vacanza rilassante.La conduttrice argentina è in compagnia della sua famiglia, di qualche amico e del fidanzato Andrea Inanone, come confermano le Stories di Instagram che la modella aggiorna con costanza. Villa panoramica, cibo invitante, affetto e tanta allegria, ecco la ricetta per scongiurare lo spettro ...

Belen e Iannone di nuovo insieme a Ibiza : Fra Belen Rodriguez e Andrea Iannone è tornato il sereno, complice il sole e il mare di Ibiza. Dopo un anno ricco di impegni, una crisi annunciata e poi smentita, la showgirl argentina e il pilota di MotoGp sono volati sull’isola che ha fatto da sfondo al loro amore, per concedersi un po’ di meritato relax. Anche quest’estate infatti Belen ha deciso di affittare una super villa a Ibiza, dove trascorrere le ferie insieme a tutto ...

Belen Rodriguez e Andrea Iannone insieme a Ibiza / Crisi superata? Il pilota e la showgirl di nuovo vicini : Belen Rodriguez e Andrea Iannone avvistati insieme a Ibiza. Crisi superata per il pilota e la showgirl argentina? Ecco quello che sta accadendo in vacanza...(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 14:40:00 GMT)

Belen Rodriguez e Iannone superano la crisi e tornano insieme : Andrea Iannone e Belen Rodriguez insieme: sorpresi a Ibizia Nelle ultime settimane è circolato un gossip, che ha immediatamente scatenato gli animi in rete, e non solo. Di cosa si tratta? In pratica, secondo diverse voci di corridoio raccolte dal magazine Spy, pare che Belen Rodriguez abbia chiesto al suo fidanzato Andrea Iannone una pausa di riflessione per dedicarsi anima e corpo al nuovo programma Balalaika in onda su Canale 5. Tuttavia ...