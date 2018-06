Bebe Rexha | 5 canzoni che non sapevi avesse scritto per altri

22/6 esce album di debutto di Bebe Rexha : ROMA, 21 GIU - esce venerdì 22 giugno l'album di debutto di Bebe Rexha. Dopo 12 milioni di singoli venduti, 6 miliardi di streaming, canzoni scritte per Rihanna, David Guetta, Eminem e G - Eazy, Bebe ...

Bebe Rexha : il nuovo album “Expectations” uscirà a giugno : Il suo disco di debutto The post Bebe Rexha: il nuovo album “Expectations” uscirà a giugno appeared first on News Mtv Italia.

Rita Ora : anche Cardi B - Bebe Rexha e Charli XCX nel nuovo singolo “Girls” : Un quartetto da urlo The post Rita Ora: anche Cardi B, Bebe Rexha e Charli XCX nel nuovo singolo “Girls” appeared first on News Mtv Italia.