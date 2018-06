Beach Volley | Europeo Under 20 | Anapa Buon avvio degli azzurri | due vittorie e una

Ludovica Frasca dimentica Luca Bizzarri - ecco il nuovo fidanzato. Giocatore di Beach Volley e modello di intimo : Luca Bizzarri e Ludovica Frasca si sono lasciati: 'Da due mesi, ecco i particolari dell'addio' Ludovica è passata dallo spettacolo allo sport ed è stata fotografata da 'Novella2000' mentre passeggia ...

BPER Banca Beach Volley Tour. Sabbia Capitale! Tutti allo stabilimento La Spiaggia di Ostia per la seconda tappa del circuito : L’estate del Beach Volley prosegue all’insegna del BPER Banca Beach Volley Italia Tour che è pronto a vivere la seconda tappa sabato e domenica 30 giugno e 1 luglio allo stabilimento La Spiaggia di Lido di Ostia. L’organizzazione locale è a cura di una delle società storiche del Beach Volley italiano, la Beach Volley Academy, la più importante in termini di iscritti, con i suoi 1200 tesserati, e di risultati sia a livello assoluto che amatoriale ...

Beach Volley - World Tour 2018 Varsavia. Nicolai/Lupo tirano fuori gli artigli con Tigrito/Charly. Menegatti/Giombini : inevitabile ko : Una vittoria e una sconfitta per l’ItalBeach nella prima mattinata di gare nel torneo 4 Stelle di Varsavia, altra tappa di avvicinamento alla fase clou della stagione con i due Major Series inframmezzati dal Campionato Europeo. Paolo Nicolai e Daniele Lupo rispettano le previsioni ma faticano più del previsto ad avere ragione in due set della coppia venezuelana Charly/Tigrito. Nel primo set non c’è storia con gli azzurri che volano ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : giovedì 28 giugno. Bene l'Italia nel canottaggio e nel Beach volley : ... giovedì 28 giugno, : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla di nessuno sport. Si inizia alle ore 09.00. Buon divertimento a tutti. Il programma di oggi Tutti ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : giovedì 28 giugno. Bene l’Italia nel canottaggio e nel Beach volley : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi giovedì 28 giugno si preannuncia davvero scoppiettante, lo spettacolo non mancherà a Tarragona (Spagna) dove entrerà nel vivo la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Ci sarà davvero da divertirsi e l’Italia vuole subito fare la voce grossa: da veri Imperatori di questa manifestazione, gli azzurri cercheranno di ...

Beach Volley - World Tour 2018 Varsavia. Menegatti/Giombini : finalmente main draw ma adesso è dura! Lupo/Nicolai : esordio “venezuelano” : finalmente un bel sorriso per Marta Menegatti e Laura Giombini che centrano la seconda qualificazione stagionale al tabellone principale su cinque tentativi, esattamente come a Lucerna. Le azzurre travolgono con un secco 2-0 (21-16, 21-19) le sorelle ucraine Makhno/Makhno (con qualche sussulto solo nel secondo set) e accedono al tabellone principale dove domani troveranno ostacoli durissimi come da prassi per chi entra attraverso le ...

Beach Volley - World Tour 2018 Varsavia. Menegatti/Giombini avanti col brivido : sfida alle sorelle Makhno per il main draw. Carambula/Gabriele già fuori : Una vittoria e una sconfitta per l’ItalBeach impegnata a Varsavia nelle qualificazioni del 4 Stelle polacco. Menegatti/Giombini interrompono la serie negativa vincendo una tiratissima sfida del primo turno di qualificazione contro le giapponesi Futami/Hasegawa. Risultato sempre in bilico e vittoria risicata per la coppia azzurra, che torna al successo così dopo l’eliminazione al primo turno delle qualificazioni di Ostrava. ...

Beach Volley - World Tour 2018 Varsavia. Menegatti/Giombini avanti col brivido : sfida alle sorelle Makhno per il main draw. Carambula/Gabriele già fuori : Una vittoria e una sconfitta per l’ItalBeach impegnata a Varsavia nelle qualificazioni del 4 Stelle polacco. Menegatti/Giombini interrompono la serie negativa vincendo una tiratissima sfida del primo turno di qualificazione contro le giapponesi Futami/Hasegawa. Risultato sempre in bilico e vittoria risicata per la coppia azzurra, che torna al successo così dopo l’eliminazione al primo turno delle qualificazioni di Ostrava. ...

NBA - l'ex Chase Budinger cambia vita : passa al Beach Volley e punta alle Olimpiadi : ... a testimoniare che il talento c'era anche in quello sport sin dalla precoce età. Le due università losangelene che lo avevano corteggiato, UCLA e USC, gli avevano addirittura proposto una doppia ...

Beach Volley - World Tour 2018 Varsavia. Menegatti/Giombini e Carambula/Gabriele ci riprovano sulla sabbia polacca : Andare a fare compagnia a Lupo/Nicolai nel tabellone principale: questo l’obiettivo di Pasquale Gabriele e Adrian Carambula nel torneo maschile e Marta Menegatti e Laura Giombini, vicine al passo d’addio come coppia nel World Tour, in campo femminile nel 4 Stelle di Varsavia (Polonia) che vive oggi la giornata dedicata alle qualificazioni a cui prendono parte le stesse due coppie azzurre che avevano tentato invano di entrare nel main ...

Beach Volley - World Tour 2018 Ostrava. Hermannova/Slukova ed Herrera/Gavira : la gioia dopo due anni di digiuno : Repubblica Ceca in festa per la vittoria sulla sabbia amica di Barbora Hermannova e Marketa Slukova, allenate da questa stagione da Andrea Tomatis, che, due anni dopo il successo di Antalya, tornano sul gradino più alto del podio di un torneo World Tour nel 4 Stelle di casa a Ostrava. Due anni e qualche mese hanno dovuto attendere anche gli spagnoli Herrera e Gavira per tornare a vincere un torneo del circuito mondiale. Hermannova/Slukova in ...

Beach Volley - World Tour 2018 Ostrava. Hermannova/Slukova ed Herrera/Gavira : la gioia dopo due anni di digiuno : Repubblica Ceca in festa per la vittoria sulla sabbia amica di Barbora Hermannova e Marketa Slukova, allenate da questa stagione da Andrea Tomatis, che, due anni dopo il successo di Antalya, tornano sul gradino più alto del podio di un torneo World Tour nel 4 Stelle di casa a Ostrava. Due anni e qualche mese hanno dovuto attendere anche gli spagnoli Herrera e Gavira per tornare a vincere un torneo del circuito mondiale. Hermannova/Slukova in ...

Beach Volley : A Bibione vincono Bonifazi-P. Ingrosso - M - e Colombi-Breidenbach - F - : Si è chiusa in grande stile, sulla sabbia di Bibione, con due finali emozionanti fino all'ultimo punto, la seconda tappa del Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley maschile e femminile. La ...

Beach Volley - Campionato Italiano 2018 Bibione. Paolo Ingrosso torna a ruggire con Bonifazi! La prima volta di Colombi/Breidenbach : Due prime volte, anche se per motivi diversi, salutano i vincitori dei tornei maschile e femminile della seconda tappa del Campionato Italiano di Beach volley sulla sabbia di Bibione. Tra gli uomini Paolo Ingrosso, dopo la finale persa due settimane fa a San Cataldo in coppia con il fratello Matteo, torna a ruggire (ultima vittoria un anno fa a Palermo con Martino), conquistando il successo con Carlo Bonifazi, alla prima vittoria individuale nel ...