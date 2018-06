BE | doloso l' incendio dell' antica locanda Zäziwil

Roma : Capannone a fuoco - forse incendio doloso : Roma – Non si esclude l’ipotesi dolosa nell’ incendio divampato ieri sera intorno alle 22 in un Capannone di 1.600 metri quadri. Capannone adibito ad archivio di contabilità e deposito cartaceo nel comune di Pomezia, in via dei Castelli Roma ni 50. Le operazioni di spegnimento sono durate diverse ore e il fabbricato risulta completamente distrutto. I Carabinieri di Pomezia intervenuti sul posto hanno già informato ...

18 persone sono morte per un incendio doloso in un bar karaoke di Yingde - nel sud della Cina : Diciotto persone sono morte e cinque ferite a causa di un incendio scoppiato in un bar karaoke di Yingde, una città del sud della Cina, poco dopo la mezzanotte del 24 aprile. Un uomo di 32 anni è stato arrestato The post 18 persone sono morte per un incendio doloso in un bar karaoke di Yingde, nel sud della Cina appeared first on Il Post.