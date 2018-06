: La Bce avvisa l'Italia: «Alto rischio di dietrofront sulla riforma pensioni» - thetodayworld1 : La Bce avvisa l'Italia: «Alto rischio di dietrofront sulla riforma pensioni» - guforealenapoli : RT @Alien1it: Cominciano ad arrivare le MINACCE. Mò avete capito chi ha manovrato #monti e la STREGA #fornero per RUBARE ai POVERI per dare… - Alien1it : Cominciano ad arrivare le MINACCE. Mò avete capito chi ha manovrato #monti e la STREGA #fornero per RUBARE ai POVER… -

"In alcuni Paesi (per esempio Spagna e Italia) sembra esserci elevatoche le riforme delleadottate in precedenza siano cancellate".Lo nota la Bce nel suo Bollettino economico, chiedendo "ulteriori sforzi" ai Paesi con debito pubblico già elevato per ridurre il previsto aumento della spesa connessa all'invecchiamento demografico Poi:lo spread è salito"quando i mercati hanno appreso i dettagli del programma del nuovo governo".Da allora,condizioni volatili e oscillazione dei titoli di Stato propagate ad altri segmenti.(Di giovedì 28 giugno 2018)