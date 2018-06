Bce | rischio da dietrofront sulla riforma delle pensioni

ansa

: Pensioni: Bce, rischio da dietrofront - RadioLondra_ : Pensioni: Bce, rischio da dietrofront - pcexpander : Pensioni: Bce, rischio da dietrofront #pcexpander #cybernews #notizie #news #allnews - mauneobux : #News Ultim'ora Pensioni: Bce, rischio da dietrofront -

(Di giovedì 28 giugno 2018) "In alcuni Paesi , per esempio SPagna e Italia, sembra esserci un elevatoche le riformeadottate in precedenza siano cancellate". Lo nota la Banca centrale europea nel ...