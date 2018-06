Bce | Non toccate la riforma Fornero

La Bce ora avverte il governo "La Fornero non si tocca" : Il governo ha un punto fisso nella sua agenda: il superamento della Legge Fornero . Una vera e propria rivoluzione del sistema pensionistico che andrebbe a cambiare l'impostazione della norma voluta ...

Conti pubblici - Bce : “Flessibilità data da Ue all’Italia riduce la trasparenza. Non toccare la riforma delle pensioni” : La ‘discrezionalità‘ adottata dalla Commissione Ue nel 2018 “nell’accordare una riduzione dei requisiti di aggiustamento a due paesi”, tra cui l’Italia, riflette un’applicazione del patto di stabilità “possibile a scapito della completa trasparenza, coerenza e prevedibilità dell’intero quadro di riferimento”. Lo sottolinea la Banca centrale europea nel suo bollettino economico. A Roma è stato accordato ...

Non toccate le pensioni. La Bce avverte l'Italia e a Bruxelles dice : "Basta flessibilità in modo discrezionale" : In Italia il rischio di un dietrofront sulla riforma delle pensioni è "elevato". Lo sottolinea la Banca centrale europea nel bollettino economico. "In alcuni Paesi (per esempio Spagna e Italia) - si legge nel testo - sembra esserci un elevato rischio che le riforme delle pensioni adottate in precedenza siano cancellate".La Bce accende un faro anche sulla flessibilità, di cui l'Italia ha usufruito negli ultimi anni. "La ...

Bce : Lane - non è il momento di parlare di strette sui tassi : troppo presto per parlare di un rialzo dei tassi di Eurolandia. Per Philip Lane, n.1 della Banca centrale irlandese, non è il caso di parlare di un evento che, stando alle indicazioni arrivate dall'...

Bankitalia - Signorini : 'Italia non ha nulla da temere da fine QE della Bce' : Cosi' il vice direttore generale di Bankitalia Federico Signorini, nel corso della presentazione della pubblicazione 'L'economia regionale del Piemonte' presso la sede di Torino della Banca d'Italia.

Bce - perché la fine del Qe non spaventa i mercati - le imprese e le famiglie : L’eurozona mostra una crescita solida, così i mercati, le imprese e le famiglie potranno fare a meno del programma di acquisti di attività finanziarie della Bce che finirà il 31 dicembre del 2018. Inoltre il reinvestimento di tutti i titoli che scadono sarà una forma molto efficace di sostegno al mercato e all’economia, perché impedisce ai tassi a lungo termine di salire oltre quanto desiderato dalla politica monetaria della Bce che resta ...

Bce - Patuelli : non preoccupa fine QE - confidiamo in Draghi : Milano, 13 giu. , askanews, Lo stop al programma di Quantitative Esing che secondo le previsioni potrebbe essere annunciato domani dalla Bce non preoccupa l'Abi, l'associazione delle banche italiane. '...

Zona euro - per Vasiliauskas - Bce - Italia non è minaccia : La situazione politica in Italia non rappresenta una minaccia all'euroZona, nonostante le agitazioni che sta causando sui mercati finanziari. Lo ha detto il membro del board della Bce Vitas Vasiliauskas.

Borsa : Europa avanza - non spaventa Bce : ANSA, - MILANO, 11 GIU - Le Borse europee avanzano in terreno positivo ed archiviano le tensioni dovute alle divisioni emerse dal G7, in modo particolare per la vicenda dei dazi imposti dagli Stati ...

Bce - Rossi - Bankitalia - : Fine QE non avrà conseguenzesu economia : ... probabilmente già alla riunione della pRossima settimana, ma il ritiro degli stimoli monetari " non avrà conseguenze importanti" sull'economia italiana. Lo ha detto il Direttore generale di ...

