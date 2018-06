Bce | “In Italia rischio dietrofront su pensioni”

sportfair

(Di giovedì 28 giugno 2018) Roma, 28 giu. – (AdnKronos) – “In alcuni paesi (ad esempio ine in Spagna) ilche si compiano passi indietro rispetto alle riforme pensionistiche precedentemente adottate sembra elevato”. Lo sottolinea la Bce nel Bollettino economico precisando come – al contrario – “in diversi paesi con livelli già elevati di debito pubblico” (come l’) “sono necessari ulteriori sforzi di riforma volti a ridurre il previsto aumento della spesa connessa all’invecchiamento demografico”. “In tale contesto – conclude l’Eurotower – sarà importante che i paesi intraprendano azioni politiche risolute e incrementino gli sforzi di riforme strutturali in ambiti quali pensioni, sanità e assistenza di lungo periodo”.CRESCITA EUROZONA – Nell’Eurozona la crescita “rimane solida ...