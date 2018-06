Bce | In Italia e Spagna rischio che le riforme pensionistiche siano cancellate

Bce : “In Italia rischio dietrofront su pensioni” : Roma, 28 giu. – (AdnKronos) – “In alcuni paesi (ad esempio in Italia e in Spagna) il rischio che si compiano passi indietro rispetto alle riforme pensionistiche precedentemente adottate sembra elevato”. Lo sottolinea la Bce nel Bollettino economico precisando come – al contrario – “in diversi paesi con livelli già elevati di debito pubblico” (come l’Italia) “sono necessari ulteriori ...

Bce : “In Italia rischio dietrofront su pensioni” : Roma, 28 giu. – (AdnKronos) – “In alcuni paesi (ad esempio in Italia e in Spagna) il rischio che si compiano passi indietro rispetto alle riforme pensionistiche precedentemente adottate sembra elevato”. Lo sottolinea la Bce nel Bollettino economico precisando come – al contrario – “in diversi paesi con livelli già elevati di debito pubblico” (come l’Italia) “sono necessari ulteriori ...

Non toccate le pensioni. La Bce avverte l'Italia e a Bruxelles dice : "Basta flessibilità in modo discrezionale" : In Italia il rischio di un dietrofront sulla riforma delle pensioni è "elevato". Lo sottolinea la Banca centrale europea nel bollettino economico. "In alcuni Paesi (per esempio Spagna e Italia) - si legge nel testo - sembra esserci un elevato rischio che le riforme delle pensioni adottate in precedenza siano cancellate".La Bce accende un faro anche sulla flessibilità, di cui l'Italia ha usufruito negli ultimi anni. "La ...

Angeloni - Bce - : «Banche italiane oggi più solide - ma l'Europa sia più unita» : La risalita dello spread e l'aumento dei dazi sono minacce che pesano anche sugli istituti di credito e sulla loro capacità di sostenere l'economia, spiega il membro del consiglio di vigilanza del Meccanismo di vigilanza unico

Bankitalia - Signorini : 'Italia non ha nulla da temere da fine QE della Bce' : Cosi' il vice direttore generale di Bankitalia Federico Signorini, nel corso della presentazione della pubblicazione 'L'economia regionale del Piemonte' presso la sede di Torino della Banca d'Italia.

Bce : annuncio della fine del QE - Italia ancora sotto osservazione - analisti - : "Al di là dei toni dovish del governatore Mario Draghi, è chiaro che la Bce non farà sconti ad alcun Paese indisciplinato sul fronte fiscale. Le parole a fine maggio di Vítor Constâncio, numero due ...

Debito Italia si gonfia ancora e senza aiuti Bce - interessi costeranno 800 milioni in più : L'idea dell'esecutivo sedicente 'del cambiamento' e del ministro dell'Economia Giovanni Tria è quella di ridurre il rapporto Debito/Pil con la crescita. Ma secondo i calcoli dell'osservatorio sui ...

Ex Fmi Rogoff plaude Bce - ma avverte : così 'Italia rischia' : In prima linea la nostra economia: 'Ripagare il debito diventerà più oneroso'. Attenzione, aggiunge l'economista c'è un rischio interno che non è politico, ma di bilancio: 'L'economia italiana è ...

Il direttivo della Banca centrale europea ha deciso una riduzione fino a dicembre, poi l'azzeramento degli acquisti di titoli. Una "stretta soft", che anche i mercati apprezzano.

Da dicembre Draghi bloccherà il quantitative easing della Bce : l’Italia rischia : Da dicembre stop al quantitative easing. La decisione, presa dal governatore della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, "dopo un'attenta valutazione dei progressi fatti, la cui conclusione è che l'aggiustamento dell'inflazione verso l'obiettivo (intorno al 2%, ndr) è sostanziale". Visto l'altissimo livello del debito italiano, lo stop al Qe potrebbe provocare problemi in futuro in mancanza di adeguate riforme.Continua a leggere

Varoufakis : la Bce 'compri' parte del debito di Italia e Grecia. Salvini e la Lega? Servono solo alla Merkel : Nell’immaginario collettivo, Yanis Varoufakis resta l’uomo «del referendum in Grecia»: il ministro delle Finanze ellenico che ha portato Atene sull’orlo della rottura con i creditori internazionali, nel luglio 2015, prima di dimettersi in polemica con il testacoda di Alexis Tsipras in favore delle condizioni imposte dalla Troika. Da allora l’economista, 57 anni e una carriera accademica dall’Australia agli States, ha lavorato a un progetto che ...

Nessun complotto contro l'Italia dietro gli acquisti della Bce : ... è stata la preoccupazione dei mercati finanziari di fronte all'incertezza politica che abbiamo vissuto nelle ultime settimane. Un primo elemento a supporto della tesi è il differente andamento del ...