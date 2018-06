Bce all' Italia | “Cancellare riforma Fornero è rischioso” “Potrebbe aumentare la spesa

Allarme Bce su Italia e Spagna : «Giù le mani dalle pensioni» : «In alcuni paesi come Italia e Spagna «sembra esservi un alto rischio che le riforme delle pensioni adottate in precedenza vengano cancellate». Lo scrive la Banca centrale europea nel bollettino economico pubblicato oggi al capitolo dedicato all’invecchiamento della popolazione e all’andamento dei costi previdenziali. Allarme anche sui dazi...

Pensioni - batosta dalla Bce : "Debito pubblico elevato - ridurre la spesa" : Pensioni, a che punto siamo? "In alcuni Paesi (ad esempio in Italia e in Spagna) il rischio che si compiano passi indietro rispetto alle riforme Pensionistiche precedentemente adottate sembra elevato". Lo sottolinea la...

Conti pubblici - Bce : “Flessibilità data da Ue all’Italia riduce la trasparenza. Non toccare la riforma delle pensioni” : La ‘discrezionalità‘ adottata dalla Commissione Ue nel 2018 “nell’accordare una riduzione dei requisiti di aggiustamento a due paesi”, tra cui l’Italia, riflette un’applicazione del patto di stabilità “possibile a scapito della completa trasparenza, coerenza e prevedibilità dell’intero quadro di riferimento”. Lo sottolinea la Banca centrale europea nel suo bollettino economico. A Roma è stato accordato ...

Bce - tassi d'interesse attesi fermi fino all'autunno 2019 : Teleborsa, - Non ci sanno imminenti aumenti del costo del denaro in Europa e per vedere il primo rialzo bisognerà attendere almeno sino a ottobre 2019. A confermarlo è un articolo del Wall Street ...

Bce - tassi d'interesse attesi fermi fino all'autunno 2019 : Non ci sanno imminenti aumenti del costo del denaro in Europa e per vedere il primo rialzo bisognerà attendere almeno sino a ottobre 2019. A confermarlo è un articolo del Wall Street Journal, citando ...

Bce - Draghi : tassi invariati almeno fino all'estate 2019 : Tagliate le stime di crescita dell'economia per il 2018, al 2,1% dal 2,4%, mentre per il 2019 si prevede sempre un +1,9% e per il 2020 al +1,7%, esattamente come indicato a marzo . Tra i rischi ...

Bce - Draghi : tassi invariati almeno fino all'estate 2019 : Tagliate le stime di crescita dell'economia per il 2018, al 2,1% dal 2,4%, mentre per il 2019 si prevede sempre un +1,9% e per il 2020 al +1,7%, esattamente come indicato a marzo . Tra i rischi ...

Draghi - Bce - chiede attenzione alle politiche fiscali : ...Un piena e trasparente implementazione del Patto di Stabilità e Crescita e delle procedure di squilibrio macroeconomico nel tempo e attraverso i Paesi resta essenziale per la resistenza dell'economia ...

Bce - da gennaio 2019 stop all'acquisto dei titoli di Stato : La Bce ha deciso: dal prossimo gennaio addio al quantitative easing, l'acquisto dei titoli avviato dall'istituto centrale per sostenere l'economia. I tassi d'interesse invece resteranno fermi ai minimi record almeno fino alla prossima estate e in ogni caso finché sarà necessario.e. La decisione arriva in anticipo per molti osservatori: ...

Bce - da gennaio 2019 stop all'acquisto dei titoli di Stato : La Bce ha deciso: dal prossimo gennaio addio al quantitative easing, l'acquisto dei titoli avviato dall'istituto centrale per sostenere l'economia. I tassi d'interesse invece...

Bce vicina all’annuncio della fine del Qe. E l’Euribor comincia a salire : Il mercato conta i giorni e scommette sul grande annuncio sulla fine del QE della Banca centrale europea, annuncio atteso già il 14 giugno a Riga o il 26 luglio a Francoforte. La fine del piano di acquisto di titoli rende la politica monetaria meno accomodante ed è l’inizio della “stretta” che sarà seguita da un primo rialzo dei tassi previsto nella seconda metà del 2019...

Varoufakis : la Bce 'compri' parte del debito di Italia e Grecia. Salvini e la Lega? Servono solo alla Merkel : Nell’immaginario collettivo, Yanis Varoufakis resta l’uomo «del referendum in Grecia»: il ministro delle Finanze ellenico che ha portato Atene sull’orlo della rottura con i creditori internazionali, nel luglio 2015, prima di dimettersi in polemica con il testacoda di Alexis Tsipras in favore delle condizioni imposte dalla Troika. Da allora l’economista, 57 anni e una carriera accademica dall’Australia agli States, ha lavorato a un progetto che ...

Bce verso la fine del Qe : ecco cosa accadrà dopo. Guida alle mosse che oggi annuncerà Draghi : Manuale per decifrare le mosse del Consiglio direttivo della Bce che potrebbe decidere oggi di annunciare le modalità (e forse i tempi) della fine del QE...

Settimana dedicata alla Fed e alla Bce : Settimana clou quella iniziata oggi , 11 giugno 2018, , con in calendario non solo la riunione del FOMC della Fed ma anche quella di politica monetaria della BCE