Battle Royale | i videogiochi che spiegano perfettamente cosa siamo diventati

Fortnite Battle Royale : arriva il merchandise ufficiale : Fortnite, grazie alla sua modalità Battle Royale, è un successo enorme, pochi giorni fa l'apprezzato gioco targato Epic Games ha superato 125 milioni di giocatori in tutto il mondo e, sull'onda di questa incredibile popolarità, ecco arrivare il merchandise ufficiale.Come riportano i colleghi di VG247, Epic Games ha stretto un accordo con Amazon e Spreadshirt per la vednita di abbigliamento e accessori ispirati a Fortnite.Già da oggi su Amazon e ...

PlayerUnknown's Battlegrounds per mobile si aggiorna con la visuale in prima persona e il Royale Pass : PUBG Corp ha aggiornato la versione mobile del popolare PlayerUnknown's Battlegrounds con un sacco di nuove funzionalità questa settimana. Ora, come segnala Videogamer, è disponibile una modalità in prima persona per il titolo battle Royale, che in precedenza era disponibile su altre versioni del gioco.L'update 0.6.0 di PUBG mobile include anche una nuova modalità Arcade Mini-Zone, che catapulta i giocatori all'interno di un'area più ristretta ...

Pete Hines : "un Battle Royale targato Bethesda? Tendiamo a non seguire le mode" : Potrà non essere un'azienda amata da tutti ma non si può negare il fatto che in un periodo di battle royale, giochi come servizi e multiplayer-only una compagnia come Bethesda sia evidentemente merce rara. Un pilastro del single-player che negli anni ha lanciato giochi come Doom, Wolfenstein, The Evil Within, Prey, Dishonored e ovviamente Fallout e che spesso ha deciso di non seguire trend palesemente di successo per continuare a essere fedele a ...

H1Z1 : Battle Royale (PS4) - prova : H1Z1 è simile a uno zombie sotto molti aspetti: semplicemente si rifiuta di morire. Dopo un inizio abbastanza lento come simulatore di sopravvivenza post-apocalittico nel 2015, il gioco ha introdotto una modalità Battle Royale che gli ha permesso di scalare le classifiche di Steam.Sfortunatamente, a causa di una generale carenza di aggiornamenti e dell'arrivo di concorrenti come PUBG e Fortnite, che offrivano un gameplay più soddisfacente e ...

Battlefield V : DICE ci parla della Battle Royale e dell'assenza dei DLC a pagamento : Dopo il reveal di Battlefield V dell'EA Play 2018, l'introduzione di una modalità Battle Royale e l'eliminazione dei DLC a pagamento sono state le due cose che hanno sorpreso maggiormente i fan.Durante un'intervista con Dualshocker il senior producer Lars Gustavsson ha fornito maggiori dettagli su questi punti:"L'unicità (della Battle Royale) ha probabilmente attirato il nostro interesse e nell'aria erano già presenti voci che DICEvano, dovremmo ...

Battlefield 5 - DICE svela il perché del Battle Royale e assenza di DLC a pagamento : L'E3 2018 è stato senza dubbio molto interessante per Battlefield 5. Il nuovo capitolo della serie sviluppata da DICE era stato già svelato nel periodo antecedente l'inizio della fiera, con Electronic Arts che aveva svelato al mondo il nuovo set storico – la Seconda Guerra Mondiale - in anteprima, ma l'EA Play 2018 è stato fondamentale per fare il punto della situazione su due elementi importantissimi: le meccaniche Battle Royale e l'assenza di ...

Fortnite Battle Royale : come funziona il videogioco dell’anno : ROMA – Sono oltre 125 milioni i giocatori nel mondo di Fortnite Battle Royale. Numeri impressionanti per il videogioco di Epic Game, disponibile gratuitamente su tutti i PC (Windows e Mac), le console di ultima generazione (PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch) e i dispositivi iOS (a breve a anche Android). Ma come funziona Fortnite […] L'articolo Fortnite Battle Royale: come funziona il videogioco dell’anno proviene da NewsGo.

Fallout 76 avrà una modalità Battle Royale? Bethesda risponde : La presenza di Fallout 76 all'E3 2018 è da considerarsi tranquillamente come un fiore all'occhiello per Bethesda. Il publisher che ha “sfilato” come terzo (in ordine temporale) sui palchi di Los Angeles ha voluto rinnovare in toto l'abito del franchise, presentando un prodotto che si discosta in maniera importante dai predecessori. Se infatti il gameplay può sembrare speculare a quello degli ultimi capitoli, è l'ecosistema di gioco che cambierà ...

E3 2018 : Fortnite Battle Royale approda su Nintendo Switch : Fortnite Battle Royale è stato finalmente confermato su Nintendo Switch, oggi alla conferenza Nintendo per l'E3. Come possiamo vedere dal trailer proiettato, Fortnite offrirà l'esperienza Battle Royale completa per tutti i possessori di Nintendo Switch, per cui avremo tutti i contenuti rilasciati fino ad ora per la celebre modalità che sta spopolando in tutto il mondo. Potremo inoltre giocare in compagnia dei nostri amici nella stessa stanza o ...

E3 2018 : Battlefield V avrà una modalità Battle Royale : Nel corso dell'EA Play 2018 che si sta tenendo in questi minuti, gli sviluppatori hanno parlato ampiamente di quello che dovremo aspettarci in Battlefield V rivelando a sorpresa che il gioco riceverà una modalità Battle Royale in seguito al lancio del titolo, fissato per il 19 ottobre 2018.La modalità Battle Royale farà quindi parte del programma Tides of War di Battlefield V, l'insieme di contenuti completamente gratuiti che saranno resi ...

Totally Accurate Battlegrounds è il Battle Royale più popolare su Steam dal lancio di PlayerUnknown's Battlegrounds : Totally Accurate battlegrounds, un gioco che è nato come uno scherzo e che prende in giro titoli più blasonati come Fortnite o PUBG, è diventato il più grande battle royale su Steam dal lancio di PlayerUnknown's battlegrounds.Come riporta VG247.com, il gioco è stato pubblicato gratuitamente per le prime 100 ore e questo sembra aver dato una spinta notevole alla sua popolarità. Tuttavia, anche Radical Heights, disponibile per il free download, ...

Fear the Wolves : il Battle Royale ispirato a STALKER si mostra nel primo trailer : Focus Home Interactive e Vostok Games hanno mostrato oggi un primissimo trailer di Fear the Wolves, il peculiare Battle Royale che si ispira largamente alla celebre serie di sparatutto S.T.A.L.K.E.R e che sarà disponibile su PC via Steam in accesso anticipato questa estate e su console nel 2019.Il gioco vanterà standard classici del genere Battle Royale come 100 giocatori per partita e una vasta mappa esplorabile, ma tenterà di offrire qualche ...

Fortnite Battle Royale : rinviata la modalità Parco Giochi : Il popolare Fortnite si è aggiornato ultimamente, nella giornata di ieri è stato reso disponibile il content update per Battle Royale e Salva il Mondo, ma come avrete sicuramente notato la modalità Parco Giochi non ha fatto il suo ritorno nel gioco.Come riportano i colleghi di VG247, si tratta di una modalità molto apprezzata dai numerosissimi giocatori di Fortnite, per la presenza del respawn, assente nel resto del gioco.Epic Games, ha ...

Fortnite : disponibile il content update 4.3 - ecco le novità per le modalità Battle Royale e Salva il Mondo : Arrivano ottime notizie per i tantissimi giocatori impegnati nel popolare Fortnite, infatti Epic Games ha da poco pubblicato il content update 4.3.Come segnalano i colleghi di VG247, il nuovo aggiornamento introduce novità per tutte e due le modalità del gioco, Battle Royale e Salva il Mondo. I giocatori di Battaglia Reale, hanno ora a disposizione le Trappole Buttafuori (Trampolini), con le quali potranno effettuare grandi salti, ma si potranno ...