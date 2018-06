Basket | Qualificazioni Mondiali 2019 | l’Italia di Meo Sacchetti all’esame Croazia

Italia-Croazia - Qualificazioni Mondiali Basket 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : Torna in campo questa sera l’italBasket per le Qualificazioni ai Mondiali del 2019. A Trieste gli azzurri sfideranno la Croazia in un match che può davvero essere decisivo in ottica futura per entrambe le squadre. Se da una parte c’è l’Italia che punta alla vittoria per avvicinare ulteriormente la rassegna iridata, dall’altra c’è una la Croazia che si gioca tutto in una sola partita, con la qualificazione al Mondiale ormai appesa ad un ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : la situazione e le classifiche di tutti i gironi. Rischiano Montenegro - Lettonia e Croazia : Alla vigilia delle ultime giornate del primo turno di qualificazione ai Mondiali 2019 di Basket, gran parte delle classifiche dei singoli gruppi rispecchiano le aspettative: la maggior parte delle teste di serie ha già conquistato aritmeticamente l’accesso alla seconda fase (tra cui l’Italia), allo stesso tempo invece altre si trovano sorprendentemente a rischio eliminazione. Il gruppo A è il più intrigante sia per le squadre ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Italia-Croazia - i 12 azzurri per la sfida di Trieste. Tagliati Mannion e Polonara : Meo Sacchetti, CT della Nazionale Italiana di Basket maschile, ha scelto i dodici uomini con cui domani sera (ore 20.45) affronterà la Croazia nel match valido per le Qualificazioni ai Mondiali 2019. A Trieste gli azzurri vanno a caccia di una vittoria fondamentale contro la compagine balcanica guidata dai fenomeni NBA Dario Saric, Ivica Zuban, Bojan Bogdanovic: serve una successo per compiere un passo importante verso la Cina. Ad essere rimasti ...

Basket 3×3 - Qualificazioni Europe Cup 2018 : i convocati dell’Italia - gli azzurri per il pass a Poitiers : L’Italia è pronta per scendere in campo a Poitiers (Francia) dove il 29-30 giugno si disputerà il torneo di qualificazione alla Europe Cup 2018 di Basket 3×3. Gli azzurri se la dovranno vedere contro Israele e Francia: le prime due classificate del gruppo affronteranno le prime due del girone B (Lettonia, Turchia, Montenegro) negli spareggi che assegneranno un pass per gli atti conclusivi in programma a Bucarest (Romania) dal 14 al 16 ...

Basket – Le Nazionali del 3×3 impegnate tra Giochi del Mediterraneo e Qualificazioni Europe Cup : Nazionali 3×3, intensa attività. Giochi del Mediterraneo e Qualificazioni FIBA 3×3 Europe Cup maschile Giochi DEL Mediterraneo. Domani giovedì 28 giugno le Nazionali 3×3 maschili e femminili under 23 saranno impegnate ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona (Spagna) nei gironi di Qualificazione. Venerdì 29 giugno le eventuali Finali. E’ l’esordio per il 3×3 ai Giochi del Mediterraneo dopo che nel giugno del 2017 è stato ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : l’Italia può avvicinare la Cina - per la Croazia è un dentro o fuori : Domani sera torna in campo l’ItalBasket nella quinta giornata delle Qualificazioni ai Mondiali 2019. A Trieste gli azzurri sfideranno la Croazia in un match che può davvero essere decisivo in ottica futura per entrambe le squadre. Se da una parte c’è l’Italia che punta alla vittoria per avviCinare ulteriormente la rassegna iridata, dall’altra c’è una la Croazia che si gioca tutto in una sola partita, con la qualificazione al Mondiale ormai ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Talento - grinta e il ritorno di Daniel Hackett : L’Italia è pronta per scendere in campo. Giovedì sera a Trieste, ci sarà la prima partita dell’ultimo doppio impegno di questa fase delle Qualificazioni ai Mondiali del 2019. Gli azzurri dovranno vedersela con la Croazia prima e con l’Olanda poi, ultime due sfide del girone. Il passaggio al turno successivo non è in discussione, ma i risultati conteranno anche nella fase successiva, per cui è importante tenere alta la ...

Basket – Qualificazioni FIBA World Cup 2019 : l’Italia prosegue la preparazione in vista del match con la Croazia : A Trieste gli Azzurri al lavoro per la sfida alla Croazia (28 giugno), Abass: “vogliamo far diventare questa squadra sempre migliore” A tre giorni dalla sfida alla Croazia, l’Italia continua a ritmo serrato la preparazione per l’ultima partita casalinga del Girone D di FIBA World Cup 2019 Qualifiers. La squadra di Meo Sacchetti è impegnata in doppie sedute dall’allenamento al Palatrieste, teatro il 28 giugno della ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : la Croazia ai raggi X. Una parata di stelle con le spalle al muro : spalle al muro e con la qualificazione a rischio, la Croazia si affida alle sue stelle e lo farà a partire dalla sfida di giovedì sera a Trieste contro l’Italia. Un match valevole per la quinta giornata delle Qualificazioni Mondiali 2019 e che è davvero decisiva per la formazione di coach Anzulovic, che si trova incredibilmente all’ultimo posto del girone e con una sola vittoria all’attivo. Proprio l’ultimo successo ...

Italia-Croazia Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : orario d'inizio e su che canale vederla in tv : Giovedì 28 giugno: Ore 20:45 Italia-Croazia, PalaTrieste, Trieste Italia-Croazia: COME vederla IN DIRETTA TV E STREAMING Italia-Croazia sarà trasmessa in tv in diretta esclusiva su Sky Sport 2 HD e ...

Italia-Croazia Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : orario d’inizio e su che canale vederla in tv : Si riapre la finestra dedicata alle Qualificazioni per staccare il pass ai Mondiali di basket 2019 in Cina. La nazionale italiana, che ha già aritmeticamente superato la prima fase, andrà a caccia del punteggio pieno (sarà importante per il turno successivo) nelle prossime sfide contro la Croazia il prossimo 28 giugno e i Paesi Bassi domenica 1 luglio. L’Italbasket sfiderà dunque giovedì prossimo la nazionale bagnata dal mar Adriatico. ...

Basket - qualificazioni Mondiali : l’Italia attesa da una sfida delicata - c’è la Croazia : Basket, qualificazioni Mondiali alle prese con la fase di preparazione dell’incontro che la vedrà opposta alla Croazia di Saric A tre giorni dalla sfida alla Croazia, l’Italia continua a ritmo serrato la preparazione per l’ultima partita casalinga del Girone D delle qualificazione ai Mondiali Fiba 2019. La squadra di Meo Sacchetti è impegnata in doppie sedute dall’allenamento al Palatrieste, teatro il 28 giugno della gara ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Olanda-Italia. Programma - orari e tv : Settimana importante per l’ItalBasket, che torna in campo per le Qualificazioni ai Mondiali del 2019. Gli azzurri dovranno affrontare gli ultimi due incontri della prima fase: il passaggio del turno non è in discussione (avanzano le prime tre su quattro squadre), ma è vietato sbagliare, perché vittorie e sconfitte conteranno anche nella seconda fase. Dopo il primo impegno di giovedì con la Croazia, gli azzurri saranno impegnati ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Italia-Croazia. Programma - orari e tv : Settimana importante per l’ItalBasket, che torna in campo per le Qualificazioni ai Mondiali del 2019. Gli azzurri dovranno affrontare gli ultimi due incontri della prima fase: il passaggio del turno non è in discussione (avanzano le prime tre su quattro squadre), ma è vietato sbagliare, perché vittorie e sconfitte conteranno anche nella seconda fase. Il primo dei due impegni di questa finestra sarà contro la Croazia, che fin qui ha deluso ...