Basket | Pagelle Italia-Croazia | Qualificazioni Mondiali 2019 | bene Aradori | Abass e Burns

(Di giovedì 28 giugno 2018) Di seguito ledi, valevole per il quinto turno delleaidi CinaHackett, sv: Gli si gira la caviglia dopo 4 minuti quando finisce accoppiato contro Zubac in un contropiede avverso. Non ritorna più in campo (e dispiace, perché un paio di assist li aveva già distribuiti). Della Valle, 5,5: Silenzioso per molti tratti della partita. Nel terzo quarto prova in tutti i modi a sbloccarsi a livello realizzativo, senza riuscirci. Il voto è la media tra la presenza nella partita, la validità delle scelte e lo 0/7 in 22 minuti., 7: Entra dalla panchina e ne fa 10 nel primo quarto, oltre a essere ovunque. All’intervallo lungo i suoi punti sono 14. L’impiego nei secondi venti minuti è limitato, anche in funzione dei suoi quattro falli. Biligha, 6: L’highlight della serata è sua: stoppatona su Dario Saric. Ottimo ...