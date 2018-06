Basket Nba | Towns a Milano | ' ' L' Italia mi piace | che talento la Zandalasini' '

Basket - Cecilia Zandalasini aggiorna il suo career-high in WNBA : 13 punti contro le New York Liberty : Cecilia Zandalasini sta conquistando gli Stati Uniti. Dopo l’assaggio dello scorso anno, condito dal titolo WNBA con le Minnesota Lynx, la stella azzurra ha anticipato il viaggio oltreoceano partecipando all’intera stagione del campionato più prestigioso del Basket femminile. Nelle prime partite ha visto poco il campo (come già nel 2017), giocando un solo minuto nell’opening night contro le Dallas Wings e chiudendo le prime ...

Basket - Torino abbraccia il mito Brown Nba per le star - la mia Fiat avrà anima italiana : Brown E L'ITALIA - Eccitato perché Torino è il punto cardinale più caldo del Basket italiano, quello più in crescita e dall'outlook, mutuando il termine dall'economia, più positivo: "Sono contento ...

Basket - Serie A : Larry Brown - leggendario coach NBA - è il nuovo allenatore della Fiat Torino : Sembrava una boutade come tante, quella dell’Auxilium Torino sponsorizzata Fiat. E invece no, la famiglia Forni faceva sul serio: da pochi minuti, Larry Brown, 78 anni, tra i coach più leggendari di tutta la storia della NBA, è il successore di Paolo Galbiati (che rimane come vice) come capo allenatore della società torinese. Parlare di Larry Brown è come parlare di più di cinquant’anni della storia della pallacanestro. Da giocatore, ...

Ettore Messina/ Basket Nba - vicino alla panchina dei Toronto Raptors : ballottaggio con Jasikevicius : Ettore Messina è uno dei principali candidati a diventare l'allenatore dei Toronto Raptors: il tecnico è in ballottaggio per prendere il posto di Dwane Casey, esonerato il mese scorso

Nba - Durant è ancora l'Mvp : "Il Basket mi ha salvato" : Si scrive KD ma si legge Mvp. Kevin Durant viene eletto per la seconda volta consecutiva miglior giocatore delle Finals, vinte, stravinte e dominate da lui e dai suoi Warriors per 4-0 sui Cavaliers di ...

Basket - Nba : poker di Golden State a Cleveland. La festa dei campioni : Lebron alza bandiera bianca, Golden State è campione per il secondo anno di fila. Nessuna rimonta impossibile, alla Quicken Loans Arena i Warriors schiantano letteralmente Cleveland e si confermano ...

Basket : i Warriors campioni di NBA : I Golden State Warriors si sono laureati campioni di NBA battendo i Cleveland Cavaliers con un netto 108-85 in gara-4 della finale. Per i californi...

Basket - Finals Nba : il film di gara 3 - Golden State ad un passo dall'anello : Golden State batte ancora Cleveland, si porta sul 3-0 e tra due giorni , nella notte italiana tra venerdì e sabato, potrà già chiudere la pratica titolo 2018 portando a due i titoli consecutivi Nba, ...

Basket - Finals Nba : Durant stende Cleveland - Golden State vede il titolo : Cleveland - Golden State mette le mani sul titolo. Dopo aver sfruttato il fattore campo nelle prime due sfide, i Warriors sbancano la Quicken Loans Arena 110-102 in gara-3 e vedono la conclusione ...

Basket : finali Nba - Golden State sul 3-0 : ANSA, - CLEVELAND, 7 GIU - Kevin Durant ha messo a segno 43 punti ed i Golden State Warriors si sono portati sul 3-0 nella serie della finale Nba contro i Cleveland Cavaliers, battuti 110-102. Ora i ...

Il Basket Nba contro Trump - James e Curry : "Non andremo da lui" : Lo sport americano è, quasi nella sua totalità, schierato all'opposizione di The Donald. Un filone che è continuato con la mancata accettazione dell'invito alla Casa Bianca da parte degli Eagles, ...

Basket - Finals Nba : Golden State-Cleveland - il film di gara 2 : Golden State ha battuto Cleveland 122-103 in gara 2 delle Finals Nba portandosi sul 2-0 nella serie al meglio delle sette partite. La serie si sposta adesso a Cleveland per gara 3 in programma ...

Basket - Finals Nba : Curry show e Golden State concede il bis vincente : SAN FRANCISCO - Golden State concede il bis vincente e si avvicina al terzo Anello in quattro anni. Alla Oracle Arena di Oakland, in gara 2 delle Finals Nba, i Warriors suonano ben altra musica ...