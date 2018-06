Basket | Milano | ufficiale arrivo di Burns

Basket - mercato 2018-2019 : l’Olimpia Milano ingaggia l’italo-americano Christian Burns : Era nell’aria da tempo, oggi è arrivata l’ufficialità. L’Olimpia Milano ha ingaggiato da Cantù l’ala forte Christian Burns, 33 anni da compiere a settembre, italo-americano che solo da qualche anno si è affacciato con continuità nel Basket che conta. Dopo diverse esperienze in Polonia, Portogallo, Germania, Ucraina ed Israele, il nativo di Trenton sbarcò in Italia nella stagione 2012-2013, quando disputò una buona annata ...

Basket Nba - Towns a Milano : ''L'Italia mi piace - che talento la Zandalasini'' : Basta dire questo nome in giro per il mondo e sei riconosciuto. Noi giocatori NBA siamo fortunati. Ed è bello poter condividere questo onore con i tifosi che sto incontrando in Italia'. Qual è l'...

Basket : Olimpia Milano - arriva Nedovic : ANSA, - Milano, 27 GIU - Terzo acquisto per l'Ax Milano. Dopo Amedeo Della Valle e Jeff Brooks, l'Olimpia annuncia l'arrivo di Nemanja Nedovic. ''La Pallacanestro Olimpia Milano - si legge sul sito - ...

Basket - UFFICIALE : Jeff Brooks è il nuovo acquisto dell’Olimpia Milano : L’Olimpia Milano piazza il secondo colpo di mercato e dopo Amedeo Della Valle ufficializza anche l’arrivo di Jeff Brooks dall’Unicaja Malaga. L’ala americana, di recente convocato in Nazionale dal ct Sacchetti (ha sposato una ragazza italiana), ha firmato un contratto per due stagioni. Questo il comunicato UFFICIALE del club: ”La Pallacanestro Olimpia Milano comunica di aver raggiunto un accordo pluriennale con ...

Basket - Milano scatenata : ancora un colpo per l’Olimpia! : L’Olimpia Milano continua a lavorare per rafforzare la squadra di coach Pianigiani, in arrivo un altro innesto dopo Della Valle L’Olimpia Milano sta lavorando per rafforzare il proprio roster in vista della prossima stagione. Dopo l’arrivo di Amedeo Della Valle, adesso l’Ansa rivela il secondo colpo della squadra milanese. Jeff Brooks è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Olimpia Milano, arriva da Malaga. Si ...

Croazia - la terra dello sport! Calcio - Basket e tennis : eccellenza nel DNA balcanico di una nazione grande quanto Roma e Milano : L’Italia dovrebbe prendere spunto dalla Croazia, esempio in ambito sportivo, nonostante sia un paese minuscolo in confronto al nostro La Croazia è la nazione dello sport. Negli ultimi giorni, questo piccolo scorcio di terra che si affaccia sul Mare Adriatico, è tornato alla ribalta in ambito sportivo, con alcune imprese davvero degne di nota. Dapprima il massacro all’Argentina ai Mondiali di Russia 2018, poi la vittoria di Coric ad ...

Basket - UFFICIALE : Amedeo Della Valle nuovo giocatore dell’Olimpia Milano : Era già nell’aria da molto tempo, ma soltanto quest’oggi è arrivata l’ufficialità: Amedeo Della Valle è un nuovo giocatore dell’Olimpia Milano, che dal prossimo anno sarà marchiata A|X Armani Exchange, oltre che in Eurolega, anche in Serie A. Tra Della Valle e Milano l’accordo è di tipo pluriennale. Figlio d’arte (il padre Carlo è stato per diversi anni a Torino con esperienze a Livorno, Vigevano, Roma e ...

Basket - Andrew Goudelock lascia Milano : “Ringrazio i tifosi - sono un giocatore migliore” : Andrew Goudelock, mvp delle finali scudetto di Basket, lascerà l’EA7 Milano. La notizia era nell’aria, ma ora è stato lo stesso giocatore con un posto su Instagram ad annunciare l’addio: “Non penso che resterò qua, ma lascerò questo posto come uomo e come giocatore di Basket migliore. Voglio ringraziare l’Olimpia per l’opportunità. È stata una stagione piena di alti e bassi, ma alla fine tutto è andato bene. Ringrazio ...

Basket - Andrew Goudelock lascia l’Olimpia Milano : Andrew Goudelock non giocherà con l’Olimpia Milano nella prossima stagione, il Mini Mamba è stato decisivo nella vittoria contro Trento “Stagione piena di alti e bassi ma finita bene. Grazie a tutti i fans che ci hanno supportato e ci hanno creduto. Non credo che tornerò qui, ma lascio questo posto come un uomo e un giocatore migliore. Grazie all’Olimpia Milano per l’opportunità”. Andrew Goudelock ha annunciato l’addio ...