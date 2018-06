Barcellona | occhi puntati sul “nuovo” De Jong

sportfair

(Di giovedì 28 giugno 2018) che ci ha abituati a dare uno sguardo attento ai giovani talenti, anche durante questa estate possibile colpo di prospettiva Pista olandese per il che per il centrocampo punta al giovane talento dell'Ajax, Frenkie De. E' quanto scrive oggi il quotidiano spagnolo 'Sport' che svela l'interessamento dei blaugrana per il giocatore 21enne; i 'lancieri' per lasciare andare De avrebbero chiesto 50 milioni di euro, cifra lontana dall'offerta del Barca comunque pronto a trattare.