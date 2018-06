Banca Ifis | operativa da 1° luglio IFIS NPL

Piazza Affari : in forte denaro Banca Ifis : Effervescente l' Istituto con sede a Venezia , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,88%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Banca Ifis evidenzia un andamento ...

Banca Ifis scende verso 26 - 6 Euro : Retrocede molto l' Istituto con sede a Venezia , che esibisce una variazione percentuale negativa del 2,04%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Banca Ifis evidenzia un andamento ...

Exploit di Banca Ifis : Brilla l' Istituto con sede a Venezia , che passa di mano con un aumento del 4,98%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Banca Ifis evidenzia un andamento più marcato rispetto alla ...

Lettura rialzista per Banca Ifis : Chiusura dell'11 giugno Effervescente l' Istituto con sede a Venezia , tra i componenti del FTSE Italia Star , che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 4,03%. Operatività ...

Bossi - Banca Ifis - : 'Rischio Italia - Borsa imprevedibile ma voglia di crescere' : ... dimenticando quale sia davvero il ruolo della finanza, ovvero sostenere l'economia reale Paese'. In effetti il nuovo Governo parla di rivedere le recenti riforme delle banche popolari e delle Bcc e ...

Banca Ifis : nessun interesse per Banca Sistema : Banca IFIS smentisce il suo interesse verso Banca Sistema . Lo spiega la Banca IFIS in nota nota dove smentisce rumors di MF che ipotizzavano un interessamento verso la Banca.

Banca Ifis - quotazioni alle stelle : Grande giornata per l' Istituto con sede a Venezia , che sta mettendo a segno un rialzo del 5,63%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in ...

Debiti PA - rapporto Banca Ifis conferma ritardi cronici nei pagamenti : Teleborsa, - Tornano i riflettori sui ritardi dei pagamenti della PA . In occasione del Forum PA , in corso in questi giorni a Roma, Banca IFIS ha presentato l' analisi "Market Watch PA" fornendo ...

Debiti PA - rapporto Banca Ifis conferma ritardi cronici nei pagamenti : Tornano i riflettori sui ritardi dei pagamenti della PA . In occasione del Forum PA , in corso in questi giorni a Roma, Banca IFIS ha presentato l' analisi "Market Watch PA" fornendo alcuni dati sull'...

Piazza Affari : amplia l'ascesa Banca Ifis : Ottima performance per l' Istituto con sede a Venezia , che scambia in rialzo del 2,44%. L'andamento di Banca Ifis nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza relativa del titolo, ...

Banca Ifis incassa ok Banca d'Italia acquisto Credifarma : Banca IFIS ha ricevuto l'autorizzazione da parte di Banca d'Italia per l' acquisizione di Credifarma , società che svolge attività di sostegno finanziario alle farmacie. Il perfezionamento dell'...

I venditori si accaniscono su Banca Ifis : In forte ribasso l' Istituto con sede a Venezia , che mostra un disastroso -3,3%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , evidenzia un rallentamento del ...

Banca Ifis - quotazioni in picchiata : Si muove in profondo rosso l' Istituto con sede a Venezia , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,45% sui valori precedenti. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo ...

Banca Ifis acquisisce FBS. Nasce primo operatore integrato degli NPL : Banca IFIS ha rilevato il controllo di FBS , società fondata da Paolo Strocchi, che opera nel settore degli NPL come operatore specializzato in attività di servicing, gestore di portafogli di NPL ...