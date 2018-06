Balotelli contro i razzisti | “rendiamoli ridicoli”

calcioweb.eu

: 'Sei più stupido che nero', striscione di #ForzaNuova contro #Balotelli a Brescia - Agenzia_Ansa : 'Sei più stupido che nero', striscione di #ForzaNuova contro #Balotelli a Brescia - sscalcionapoli1 : Balotelli contro il razzismo: “Sono al 100% italiano, ma qualcuno vede il nero come il colore dei diversi…”… - ultimo_giuseppe : Balotelli contro il razzismo: 'Sono al 100% italiano, ma qualcuno vede il nero come il colore dei diversi...' -

(Di giovedì 28 giugno 2018)il razzismo nel calcio “dobbiamo fare ancora tanta strada per liberare gli stadi da questa piaga. L’Italia non è un paese razzista, ma ici sono. La Francia non è un paese razzista, ma ici sono. In ogni Paese esiste qualcuno che ha un pensiero marcio. Il compito di tutti è isolare certe persone, di renderle ridicole di fronte a un modo di pensare medievale che nel 2018 non può più esistere”. L’ha detto l’attaccante della nazionale, Mario, in un videomessaggio inviato in occasione della presentazione dei Mondiali Anti, in programma a Castelfranco Emilia (Modena) dal 4 all’8 luglio.è poi tornato a chiedere la revisione della legge sulla cittadinanza: “Sono italiano al 100% perché sono nato a Palermo da genitori ghanesi, ma non tutti se ne accorgevano. Mentre la legge italiana è ...