Ballando | Lucrezia Lando | “Con Giaro ho vissuto una grande passione”

(Di giovedì 28 giugno 2018)con le Stelle:Giarratana sono stati insieme Dopo mesi di gossip e indiscrezioni finalmente la verità:Giarratana sono stati una coppia a tutti gli effetti durante i mesi acon le Stelle. Un duo perfetto non solo in scena, come ballerini, ma anche nella vita … L'articolo: “Conhounapassione” proviene da Gossip e Tv.