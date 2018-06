Balalaika | che mazzata per Ilary Blasi La moglie di Totti in crisi

Balalaika - che flop. Ascolti sempre più giù : Niente da fare per " Balalaika " che perde Ascolti e share rispetto alla seconda puntata. Il programma di Ilary Blasi e Nicola Savino su Canale 5 ha interessato 1.822.000 persone per il 10,9% di share, ...

BELEN RODRIGUEZ IN Balalaika / La gaffe su Maria De Filippi - Nicola Savino la bacchetta : Il ruolo di BELEN RODRIGUEZ in BALALAIKA qual è? La showgirl argentina ha dimostrato di saper cantare, ballare e condurre e allora perché è finita a fare la bella statuina su Canale 5?(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 12:42:00 GMT)

Belen Rodriguez in Balalaika / Diego Abatantuono pronto a investire su di lei tra polemiche e battutine : Il ruolo di Belen Rodriguez in Balalaika qual è? La showgirl argentina ha dimostrato di saper cantare, ballare e condurre e allora perché è finita a fare la bella statuina su Canale 5?(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 10:30:00 GMT)

Mondiali 2018 - Paola Ferrari : “ Balalaika su Canale5? Programma maschilista che umilia l’immagine delle donne” : “Il Mondiale gestito da Mediaset? Non posso nascondermi dietro a un dito, sono critica e mi riferisco solo ai contenuti, non alle persone coinvolte. Mi occupo e commento i Mondiali dall’82 per la Rai, dunque ho guardato con grande curiosità questo Mondiale trasmesso da un’altra emittente. Ero curiosa di guardarmelo da normale spettatrice. Ma sono rimasta basita”. Chi parla è Paola Ferrari , una delle giornaliste sportive più ...

Balalaika : dopo il Mago Forest - anche Gerry Scotti esagera su Belen : Gerry Scotti è stato tra gli ospiti della prima puntata di Balalaika , andata in onda venerdì sera dopo il match Portogallo-Spagna. Il conduttore televisivo, come è suo solito fare, è...

BELEN RODRIGUEZ A Balalaika / Esordio tra polemiche - battute hot e il numero dato in diretta... : BELEN RODRIGUEZ infuriata a BALALAIKA per colpa della battuta hot di Mago Forrest: “Che apertura di bocca hai?” La showgirl presa "di mira" dai presenti...(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 21:22:00 GMT)

Belen Rodriguez a Balalaika / Esordio ai Mondiali da dimenticare per l'Argentina : replicherà a Paola Ferrari? : Belen Rodriguez infuriata a Balalaika per colpa della battuta hot di Mago Forrest: “Che apertura di bocca hai?” La showgirl presa "di mira" dai presenti...(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 20:08:00 GMT)

Belen e la battuta hot a Balalaika : «Che apertura di bocca hai?». E lei s'infuria : Ieri sera su Canale 5 è andata in onda la prima puntata di Balalaika , il programma Mediaset dedicato ai Mondiali 2018. In studio Nicola Savino, Ilary Blasi e Belen Rodriguez . Quest'ultima, durante ...

Paola Ferrari contro Balalaika : Fate rivedere CR7 - il cell di Belen anche dopo : Ieri sera, 15 giugno, è andata in onda la prima puntata di Balalaika, condotto da Nicola Savino e Ilary Blasi. Il programma di Mediaset, che accompagnerà i Mondiali di calcio, ha debuttato su Canale 5 al termine di Portogallo-Spagna, ma non ha trovato il consenso di Paola Ferrari. La conduttrice sportiva, volto della concorrenza, non ha apprezzato il mix di calcio e intrattenimento che Balalaika ha messo in scena e, su Twitter, non ha ...