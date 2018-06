Azienda di Padova stanzia 50mila euro per incentivare la natalità | Una mensilità di

Padova - produzione ferma alle Acciaierie Venete dopo l’incidente con l’acciaio fuso. Azienda : ‘350 operai in cassa integrazione’ : cassa integrazione per 350 lavoratori su cinquecento. È questo lo scenario che Acciaierie Venete, l’Azienda in cui domenica 13 maggio una siviera con acciaio fuso si è staccata travolgendo 4 operai, ha prospettato ai sindacati in un incontro avuto lunedì pomeriggio. “Una soluzione che noi rifiutiamo e per questo motivo venerdì ci riuniremo in assemblea”, ha spiegato dopo cinque ore di faccia a faccia con i vertici il segretario ...

Padova - incidente alle Acciaierie Venete : sette indagati. “Anche i vertici Aziendali” : Per l’incidente di domenica alle Acciaierie Venete di Padova, la procura ha deciso l’iscrizione nel registro degli indagati di 7 persone. Sotto inchiesta, stando a quanto scrive l’Ansa, ci sarebbero i vertici dell’azienda, quelli della sicurezza, e i rappresentanti legali di alcune ditte che lavorano in appalto. Al momento, si tratta di un’iscrizione “tecnica”, necessaria per l’affidamento da parte del pm ...

L'incidente alle acciaierie di Padova per l'Azienda è "un fatto imponderabile" : Sono stabili, ma in condizioni gravissime, tre degli operai feriti, mentre un quarto è stato dimesso ieri in tarda serata. Il responsabile relazioni esterne:...

Padova - Azienda cerca 70 dipendenti : 2.500 euro al mese ma non ne trova Video : In questi tempi di grave crisi economica e di un tasso di disoccupazione sempre maggiore trovare un posto di lavoro non è affatto semplice. Eppure c'è chi in Italia cerca impiegati ma non ne trova, un paradosso che si ritrova di solito nelle aziende del Nord dove sono richiesti lavoratori specializzati. La Peruzzo Srl non trova lavoratori La mancanza di lavoro nel nostro Paese spinge ogni anno numerosi laureati e non oltre confine, in cerca di ...

Azienda di Padova cerca dipendenti (con stipendi fino a 2.500 euro) ma non ne trova : Dopo la vicenda di Grafica Veneta, un'altra Azienda Padovana cerca invano dipendenti da assumere. La Peruzzo Srl di Curtarolo, specializzata nella costruzione di macchinari per l'agricoltura e per la cura del verde, ha aperto circa 70 posizioni, ma non riesce a trovare i profili richiesti.I contratti proposti sono a tempo indeterminato, lo stipendio va dai 1.500 ai 2.500 in base a mansione ed esperienza. Al momento, però, sono giunti in ...